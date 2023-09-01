Данілов: в Україні внесуть зміни для розтлумачення визначення "умовно придатний"

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"Є в наших нормативно-правових документах термін - придатний або умовно придатний. Треба дати тлумачення, хто такий умовно придатний, де люди, які мають такий припис у своїх документах, можуть використовуватися", - розповідає Данілов.

За його словами, коли такі мобілізовані потрапляють у ті чи інші частини з умовною придатністю, є певні процеси у командирів. Тому РНБО дано доручення розтлумачити цей документ, щоб не було "подвійного трактування цієї норми". Відповідні зміни будуть внесені до закону, додав Данілов.

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