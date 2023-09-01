Данилов: в Украине внесут изменения для растолкования определения "условно годный"

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Киев • УНН

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КИЕВ. 1 сентября. УНН. В Украине внесут пояснения в нормативно-правовые документы по определению того, кто такой "условно годный" и где такие люди могут использоваться. Об этом в эфире телемарафона рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов, пишет УНН.

Цитата

"Есть в наших нормативно-правовых документах термин - годный или условно годный. Надо дать толкование, кто такой условно годный, где люди, которые имеют такое предписание в своих документах, могут использоваться", - рассказывает Данилов.

По его словам, когда такие мобилизованные попадают в те или иные части с условной годностью, есть определенные процессы у командиров. Поэтому СНБО дано поручение растолковать этот документ, чтобы не было "двойной трактовки этой нормы". Соответствующие изменения будут внесены в закон, добавил Данилов.

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