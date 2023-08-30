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Випадки викриття воєнкомів на хабарництві не вплинули на кількість мобілізованих – Данілов

Випадки викриття воєнкомів на хабарництві не вплинули на кількість мобілізованих – Данілов

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 серпня. УНН. Секретар РНБО Олексій Данілов стверджує, що випадки викриття воєнкомів на хабарництві, які почастішали, не вплинули на кількість мобілізованих в Україні. Про це він заявив в інтерв'ю NV, передає УНН.

Деталі

Данілов заявив, що мобілізація, яку президент оголосив ще 24 лютого минулого року, продовжується, і зараз військові «беруть собі стільки (мобілізованих –ред.), скільки потрібно».

За його словами, ті плани, які надавали військові для своїх потреб, дотримуються.

«Кожного дня зранку, коли я відправляюся на роботу, бачу чергу в одному з центрів набору до армії, що знаходиться поруч. У нас немає такого, що це якийсь процес (мобілізації – ред.), про який треба аж так голосно всім розповідати. Чи є якісь проблеми? Ну, так, звичайно, є, як у будь-якої справи. Але це не є максимально критичним», - пояснив Данілов.

Секретар РНБО заявив, що кожні два місяці реалізується новий затверджений план щодо мобілізації. Військові звертаються, аби провести відповідні процедури через засідання Радбезу для того, щоб процес тривав. Та потреби в один момент набирати 300 тисяч людей до армії, за словами Данілова, нема.

Також секретар РНБО стверджує, що випадки викриття воєнкомів на хабарництві, які почастішали, не вплинули на кількість мобілізованих.

«Інша справа, що Росія постійно розповідає, що у нас тут і старих, і сліпих, і глухих, — всіх забирають в армію. Це ж їхня справа — розповідати. Але я можу сказати, що у нас не поодинокі випадки, коли люди отримали поранення, коли люди втратили ті чи інші частини свого тіла, — і ідуть на фронт, ідуть далі служити», - заначив Данілов.

Доповнення

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомляв, що в Україні на сьогодні немає потреби оголошувати мобілізацію для збільшення чисельності Сил оборони.

Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що українські військові зверталися, щоб отримати можливість більше мобілізувати людей. Але для цього потрібно спочатку врегулювати питання з військкоматами та лікарськими комісіями.

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