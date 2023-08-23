Зеленський про посилення мобілізації: військові вже зверталися

Цитата

На запитання, чи будуть якісь зміни в процесі мобілізації, її посилення чи прискорення, чи будуть служити всі, Зеленський відповів: «Скажу відверто, військові до мене звернулися з цим, щоб дати можливість більше мобілізувати. Дуже важливо в цьому питанні розуміти, хто це робить і як. Тому питання військкоматів, питання ВЛК – дуже важливі. Потрібно прискорити ці процеси, а потім розпочинати розмову про те, чи збільшувати, як, ким, чим».

Доповнення

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков заявляв, що НАЗК планує завершити перевірки українських військкомів до кінця цього кварталу, тобто до кінця вересня.