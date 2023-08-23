Зеленский об усилении мобилизации: военные уже обращались

Цитата

На вопрос, будут ли какие-то изменения в процессе мобилизации, ее усиление или ускорение, будут ли служить все, Зеленский ответил: «Скажу откровенно, военные ко мне обратились с этим, чтобы дать возможность больше мобилизовать. Очень важно в этом вопросе понимать, кто это делает и как. Поэтому вопрос военкоматов, вопрос ВВК – очень важны. Нужно ускорить эти процессы, а потом начинать разговор о том, увеличивать ли, как, кем, чем».

Дополнение

Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков заявлял, что НАПК планирует завершить проверки украинских военкоматов до конца этого квартала, то есть до конца сентября.