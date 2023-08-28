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В Україні на сьогодні немає потреби в додатковій мобілізації - Резніков

В Україні на сьогодні немає потреби в додатковій мобілізації - Резніков

Київ • УНН

 • 605402 перегляди

КИЇВ. 28 серпня. УНН. В Україні на сьогодні немає потреби оголошувати мобілізацію для збільшення чисельності Сил оборони. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков під час спілкування з журналістами, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Можу сказати, що той план мобілізації, який був затверджений ВР відповідно за поданням, він ще не виконаний. В хорошому сенсі це означає, що у нас немає сьогодні потреби оголошувати мобілізацію зі збільшенням чисельності. Тобто у нас є ще ресурс з точки зору правового плану. Що стосується виконання цього плану, у нас зараз завдяки реакції громадськості, і активістів, і журналістів, і родичів серйозно взялися за Територіальні центри комплектування, колишні воєнкомати», - розповів Резніков.

Резніков нагадав, що проблема ТЦК обговорювалася на засіданні РНБО, ставці Верховного Головнокомандувача, і зараз триває оновлення кадрового складу в згаданих центрах.

«У нас сьогодні йде серйозний проривний похід, і я думаю, на осінь ми вийдемо щодо цифровізації. Обмін даними буде майже з усіма відомствами, які тримають реєстр. Це підписання спільних наказів з МЗС, з Мін'юстом, з МВС, ДПСУ, Мінсоцполітики, Пенсійним фондом і так далі для того, щоб люди менше ходили за якимись довідками, але й центри комплектування, щоб чітко розуміти, хто з мобілізаційного резерву є доступним, де він знаходиться, і відповідно вони могли це робити. Я думаю, що найближчими місяцями буде стояти питання про збільшення цієї планки», - зазначив міністр.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що українські військові зверталися, щоб отримати можливість більше мобілізувати людей. Але для цього потрібно спочатку врегулювати питання з військкоматами та лікарськими комісіями.

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомляв, що в  Україні мобілізація жодного дня не припинялася, все відбувається за планом и змін не варто очікувати. Водночас може бути додатковий призов на фронт.

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