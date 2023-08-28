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В Украине на сегодня нет необходимости в дополнительной мобилизации - Резников

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 августа. УНН. В Украине на сегодня нет необходимости объявлять мобилизацию для увеличения численности Сил обороны. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников во время общения с журналистами, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Могу сказать, что тот план мобилизации, который был утвержден ВР соответственно по представлению, он еще не выполнен. В хорошем смысле это означает, что у нас нет сегодня необходимости объявлять мобилизацию с увеличением численности. То есть у нас есть еще ресурс с точки зрения правового плана. Что касается выполнения этого плана, у нас сейчас благодаря реакции общественности, и активистов, и журналистов, и родственников серьезно взялись за Территориальные центры комплектования, бывшие военкоматы», - рассказал Резников.

Резников напомнил, что проблема ТЦК обсуждалась на заседании СНБО, ставке Верховного Главнокомандующего, и сейчас продолжается обновление кадрового состава в упомянутых центрах.

«У нас сегодня идет серьезный прорывной поход, и я думаю, на осень мы выйдем по цифровизации. Обмен данными будет почти со всеми ведомствами, которые держат реестр. Это подписание совместных приказов с МИД, с Минюстом, с МВД, ГНСУ, Минсоцполитики, Пенсионным фондом и так далее для того, чтобы люди меньше ходили за какими-то справками, но и центры комплектования, чтобы четко понимать, кто из мобилизационного резерва является доступным, где он находится, и соответственно они могли это делать. Я думаю, что в ближайшие месяцы будет стоять вопрос об увеличении этой планки», - отметил министр.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что украинские военные обращались, чтобы получить возможность больше мобилизовать людей. Но для этого нужно сначала урегулировать вопрос с военкоматами и врачебными комиссиями.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщал, что в  Украине мобилизация ни одного дня не прекращалась, все происходит по плану и изменений не стоит ожидать. В то же время может быть дополнительный призыв на фронт.

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