Случаи разоблачения военкомов на взяточничестве не повлияли на количество мобилизованных - Данилов

Детали



Данилов заявил, что мобилизация, которую президент объявил еще 24 февраля прошлого года, продолжается, и сейчас военные «берут себе столько (мобилизованных –ред.), сколько нужно».

По его словам, те планы, которые предоставляли военные для своих нужд, соблюдаются.

«Каждый день утром, когда я отправляюсь на работу, вижу очередь в одном из центров набора в армию, который находится рядом. У нас нет такого, что это какой-то процесс (мобилизации – ред.), о котором надо так громко всем рассказывать. Есть ли какие-то проблемы? Ну, да, конечно, есть, как у любого дела. Но это не является максимально критичным»,- пояснил Данилов.

Секретарь СНБО заявил, что каждые два месяца реализуется новый утвержденный план по мобилизации. Военные обращаются, чтобы провести соответствующие процедуры через заседание Совбеза для того, чтобы процесс продолжался. Но необходимости в один момент набирать 300 тысяч человек в армию, по словам Данилова, нет.

Также секретарь СНБО утверждает, что участившиеся случаи разоблачения военкомов на взяточничестве не повлияли на количество мобилизованных.

«Другое дело, что россия постоянно рассказывает, что у нас тут и стариков, и слепых, и глухих, — всех забирают в армию. Это же их дело — рассказывать. Но я могу сказать, что у нас не единичные случаи, когда люди получили ранения, когда люди потеряли те или иные части своего тела, — и идут на фронт, идут дальше служить», - отметил Данилов.

Дополнение

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщал, что в Украине на сегодня нет необходимости объявлять мобилизацию для увеличения численности Сил обороны.



Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что украинские военные обращались, чтобы получить возможность больше мобилизовать людей. Но для этого нужно сначала урегулировать вопрос с военкоматами и врачебными комиссиями.



