дмитро медведєв, заступник голови Ради безпеки росії, похвалив президента США Дональда Трампа як ефективного лідера, який прагне миру, але додав, що москва не бачила жодних слідів атомних підводних човнів, які, за словами Трампа, перемістилися до російських берегів, передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Видання зауважує, що Трамп, який заявив, що хоче, щоб його пам'ятали як президента-"миротворця", неодноразово заявляв, що мирна угода про припинення війни в Україні близька, і новий раунд переговорів між США, Росією та Україною заплановано на цей тиждень в Абу-Дабі.

На запитання, чи позитивно чи негативно Трамп ставиться до росії, а також щодо недоведених спекуляцій про те, що Трамп є якимось російським агентом, медведєв сказав, що американський народ обрав Трампа, і що москва поважає це рішення.

медведєв високо оцінив мужність Трампа в опорі американському істеблішменту та сказав, що іноді "зухвалий" стиль президента США був "ефективним".

"Він емоційна людина, але з іншого боку, хаос, про який зазвичай говорять, який створюється його діяльністю, не зовсім відповідає дійсності", – сказав він Reuters, ТАСС та російському воєнному блогеру WarGonzo в інтерв'ю у своїй резиденції під москвою, яке було дозволено до публікації в неділю.

"Очевидно, що за цим стоїть цілком свідома та компетентна лінія", – сказав медведєв, який обіймав посаду президента росії з 2008 по 2012 рік.

російський диктатор володимир путін залишається останнім голосом у російській політиці, хоча медведєв, запеклий яструб, який неодноразово підбурював Трампа в соціальних мережах, дає уявлення про мислення прихильників жорсткої лінії в російській еліті, за словами іноземних дипломатів.

"Трамп хоче увійти в історію як миротворець – і він справді намагається", – сказав медведєв. "Він справді намагається це зробити. І саме тому контакти з американцями стали набагато продуктивнішими".

Додамо

медведєв також сказав, що ключем до розуміння Трампа є його бізнес-досвід, пожартувавши, що не існує такого поняття, як колишній бізнесмен – гра на тему старого російського жарту про те, що не існує такого поняття, як колишній агент КДБ.

У серпні Трамп заявив, що наказав двом американським атомним підводним човнам переміститися ближче до росії у відповідь на те, що він назвав "дуже провокаційними" коментарями медведєва про ризик війни після того, що виглядало як ультиматум від Трампа.

Трамп: американські атомні підводні човни "ближче до росії"

"Ми досі їх не знайшли", – сказав медведєв про американські підводні човни.

Після вторгнення росії в Україну у 2022 році медведєв неодноразово кидав погрози Києву та західним державам, попереджаючи про ризики ескалації війни до ядерного "апокаліпсису".

медведєв сказав, що росія "скоро" здобуде військову перемогу у війні в Україні, але головне – запобігти будь-якому подальшому конфлікту, додавши: "Я хотів би, щоб це сталося якомога швидше".

"Але не менш важливо думати про те, що буде далі. Зрештою, мета перемоги — запобігти новим конфліктам. Це абсолютно очевидно", - цитує видання слова медведєва.