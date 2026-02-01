В рф нахваливают Трампа, но угрозу со стороны подлодок США ставят под сомнение - СМИ

$42.850.00
51.240.00
ukenru
1 февраля, 11:12 • 17577 просмотра
Зеленский: "Следующие трехсторонние переговоры состоятся 4 и 5 февраля в Абу-Даби"
Эксклюзив
1 февраля, 10:11 • 26903 просмотра
Период великой трансформации и эмоционального обострения: астрологический прогноз на 2–8 февраля
1 февраля, 06:56 • 23178 просмотра
Бумеры, зумеры и миллениалы: кто это и почему нас делят на поколения
31 января, 17:53 • 40405 просмотра
Энергоснабжение во всех областях Украины восстановлено: регионы возвращаются к плановым графикам – Шмыгаль
31 января, 17:28 • 57531 просмотра
"рф работает над обеспечением мира в Украине": Виткофф рассказал о встрече с посланником путина дмитриевым в СШАPhoto
Эксклюзив
31 января, 16:54 • 37628 просмотра
Из-за блэкаута в Молдове на границе с Украиной временно останавливали пропуск транспорта: что происходило в Паланке
31 января, 15:43 • 35136 просмотра
Без личной встречи с путиным невозможно решить территориальные вопросы - Зеленский
31 января, 14:50 • 27407 просмотра
Движение транспорта и товаров на границе Украины и Молдовы полностью восстановлено
31 января, 14:25 • 17180 просмотра
Украина усиливает цифровую координацию эвакуации: новая система отследит путь человека
31 января, 13:12 • 14635 просмотра
Военный бюджет Путина трещит по швам на фоне возобновления мирных переговоров - Bloomberg
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1.3м/с
77%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Иран восстанавливает ядерные объекты после бомбардировки США - The TelegraphPhoto1 февраля, 08:16 • 6448 просмотра
Полная Снежная Луна в феврале осветит небо: когда и как ее увидеть1 февраля, 08:24 • 12259 просмотра
Джеффри Эпштейн мог быть частью спецоперации спецслужб рф - Bild1 февраля, 09:38 • 8358 просмотра
Пик холодов в Украине: синоптик назвала даты ослабления морозовPhoto1 февраля, 11:56 • 24016 просмотра
Суд в москве заочно арестовал командующего ВМС ВСУ Алексея Неижпапу: в чем его обвинили12:14 • 6870 просмотра
публикации
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
Эксклюзив
31 января, 10:00 • 54978 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 18:21 • 83209 просмотра
"Скрининг 40+": когда придет приглашение в "Дію" и как получить 2 тыс. грн на здоровьеPhoto30 января, 16:26 • 61065 просмотра
Американская торговая палата: бизнес должен иметь возможность доминировать в будущем30 января, 13:45 • 67404 просмотра
Ошибки прошлого. Как предыдущее руководство Госавиаслужбы уничтожило репутацию регулятора30 января, 12:58 • 68619 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Михаил Федоров
Илон Маск
Эяль Замир
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Днепропетровская область
Запорожье
Реклама
УНН Lite
Преодолел почти 5 тысяч километров: редкий волнистый альбатрос с Галапагосов замечен у побережья КалифорнииVideo1 февраля, 06:27 • 17563 просмотра
Певица-предательница Ёлка отказалась от украинского гражданства и получила паспорт РФ31 января, 16:40 • 28114 просмотра
Имение актера Джина Хэкмена выставили на продажу почти через год после его смертиVideo31 января, 09:00 • 30824 просмотра
Кибератакам подверглись компании-владельцы приложений для знакомств Bumble, Badoo и Tinder31 января, 07:38 • 33735 просмотра
Шэрон Стоун заявила, что общается с духами из потустороннего мира и подтвердила участие в Эйфории 330 января, 18:42 • 35222 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Бильд
Старлинк

В рф нахваливают Трампа, но угрозу со стороны подлодок США ставят под сомнение - СМИ

Киев • УНН

 • 778 просмотра

дмитрий медведев назвал Дональда Трампа эффективным лидером, стремящимся к миру, но отметил, что россия не обнаружила американских атомных подводных лодок у своих берегов. Трамп стремится войти в историю как миротворец, а контакты с американцами стали более продуктивными.

В рф нахваливают Трампа, но угрозу со стороны подлодок США ставят под сомнение - СМИ

дмитрий медведев, заместитель председателя Совета безопасности России, похвалил президента США Дональда Трампа как эффективного лидера, стремящегося к миру, но добавил, что москва не видела никаких следов атомных подводных лодок, которые, по словам Трампа, переместились к российским берегам, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Издание отмечает, что Трамп, который заявил, что хочет, чтобы его помнили как президента-"миротворца", неоднократно заявлял, что мирное соглашение о прекращении войны в Украине близко, и новый раунд переговоров между США, россией и Украиной запланирован на эту неделю в Абу-Даби.

На вопрос, положительно или отрицательно Трамп относится к россии, а также относительно недоказанных спекуляций о том, что Трамп является неким российским агентом, Медведев сказал, что американский народ избрал Трампа, и что москва уважает это решение.

медведев высоко оценил мужество Трампа в сопротивлении американскому истеблишменту и сказал, что иногда "дерзкий" стиль президента США был "эффективным".

"Он эмоциональный человек, но с другой стороны, хаос, о котором обычно говорят, который создается его деятельностью, не совсем соответствует действительности", – сказал он Reuters, ТАСС и российскому военному блогеру WarGonzo в интервью в своей резиденции под москвой, которое было разрешено к публикации в воскресенье.

"Очевидно, что за этим стоит вполне сознательная и компетентная линия", – сказал медведев, который занимал пост президента россии с 2008 по 2012 год.

российский диктатор владимир путин остается последним голосом в российской политике, хотя медведев, ярый ястреб, который неоднократно подстрекал Трампа в социальных сетях, дает представление о мышлении сторонников жесткой линии в российской элите, по словам иностранных дипломатов.

"Трамп хочет войти в историю как миротворец – и он действительно старается", – сказал медведев. "Он действительно старается это сделать. И именно поэтому контакты с американцами стали гораздо продуктивнее".

Добавим

медведев также сказал, что ключом к пониманию Трампа является его бизнес-опыт, пошутив, что не существует такого понятия, как бывший бизнесмен – игра на тему старой русской шутки о том, что не существует такого понятия, как бывший агент КГБ.

В августе Трамп заявил, что приказал двум американским атомным подводным лодкам переместиться ближе к россии в ответ на то, что он назвал "очень провокационными" комментариями медведева о риске войны после того, что выглядело как ультиматум от Трампа.

Трамп: американские атомные подводные лодки "ближе к россии"02.08.25, 10:35 • 135896 просмотров

"Мы до сих пор их не нашли", – сказал медведев об американских подводных лодках.

После вторжения россии в Украину в 2022 году медведев неоднократно бросал угрозы Киеву и западным державам, предупреждая о рисках эскалации войны до ядерного "апокалипсиса".

медведев сказал, что россия "скоро" одержит военную победу в войне в Украине, но главное – предотвратить любой дальнейший конфликт, добавив: "Я хотел бы, чтобы это произошло как можно скорее".

"Но не менее важно думать о том, что будет дальше. В конце концов, цель победы — предотвратить новые конфликты. Это абсолютно очевидно", - цитирует издание слова медведева.

Антонина Туманова

Новости Мира
российская пропаганда
Ядерное оружие
Социальная сеть
Война в Украине
Блогеры
Владимир Путин
Reuters
Абу-Даби
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина