дмитрий медведев, заместитель председателя Совета безопасности России, похвалил президента США Дональда Трампа как эффективного лидера, стремящегося к миру, но добавил, что москва не видела никаких следов атомных подводных лодок, которые, по словам Трампа, переместились к российским берегам, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Издание отмечает, что Трамп, который заявил, что хочет, чтобы его помнили как президента-"миротворца", неоднократно заявлял, что мирное соглашение о прекращении войны в Украине близко, и новый раунд переговоров между США, россией и Украиной запланирован на эту неделю в Абу-Даби.

На вопрос, положительно или отрицательно Трамп относится к россии, а также относительно недоказанных спекуляций о том, что Трамп является неким российским агентом, Медведев сказал, что американский народ избрал Трампа, и что москва уважает это решение.

медведев высоко оценил мужество Трампа в сопротивлении американскому истеблишменту и сказал, что иногда "дерзкий" стиль президента США был "эффективным".

"Он эмоциональный человек, но с другой стороны, хаос, о котором обычно говорят, который создается его деятельностью, не совсем соответствует действительности", – сказал он Reuters, ТАСС и российскому военному блогеру WarGonzo в интервью в своей резиденции под москвой, которое было разрешено к публикации в воскресенье.

"Очевидно, что за этим стоит вполне сознательная и компетентная линия", – сказал медведев, который занимал пост президента россии с 2008 по 2012 год.

российский диктатор владимир путин остается последним голосом в российской политике, хотя медведев, ярый ястреб, который неоднократно подстрекал Трампа в социальных сетях, дает представление о мышлении сторонников жесткой линии в российской элите, по словам иностранных дипломатов.

"Трамп хочет войти в историю как миротворец – и он действительно старается", – сказал медведев. "Он действительно старается это сделать. И именно поэтому контакты с американцами стали гораздо продуктивнее".

Добавим

медведев также сказал, что ключом к пониманию Трампа является его бизнес-опыт, пошутив, что не существует такого понятия, как бывший бизнесмен – игра на тему старой русской шутки о том, что не существует такого понятия, как бывший агент КГБ.

В августе Трамп заявил, что приказал двум американским атомным подводным лодкам переместиться ближе к россии в ответ на то, что он назвал "очень провокационными" комментариями медведева о риске войны после того, что выглядело как ультиматум от Трампа.

Трамп: американские атомные подводные лодки "ближе к россии"

"Мы до сих пор их не нашли", – сказал медведев об американских подводных лодках.

После вторжения россии в Украину в 2022 году медведев неоднократно бросал угрозы Киеву и западным державам, предупреждая о рисках эскалации войны до ядерного "апокалипсиса".

медведев сказал, что россия "скоро" одержит военную победу в войне в Украине, но главное – предотвратить любой дальнейший конфликт, добавив: "Я хотел бы, чтобы это произошло как можно скорее".

"Но не менее важно думать о том, что будет дальше. В конце концов, цель победы — предотвратить новые конфликты. Это абсолютно очевидно", - цитирует издание слова медведева.