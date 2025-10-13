$41.600.10
Трамп після Гази планує зосередитися на вирішенні війни в Україні, а потім - на мирній угоді з Іраном
12:37 • 3878 перегляди
Інформація про початок опалювального сезону з 1 листопада невірна - Мінрозвитку
12:28 • 6468 перегляди
“Аморальність та невідворотні наслідки”: як НАБУ руйнує репутацію людей та країни
11:24 • 7526 перегляди
Українська делегація відправилася до Вашингтона: на порядку денному - оборона, енергетика, санкції, з метою миру
Ексклюзив
11:18 • 11221 перегляди
Київ витратив 47,5 мільйона гривень на перше протирадіаційне укриття в дитсадку
09:37 • 16925 перегляди
ЄС схвалив оновлення торговельної угоди з Україною: вирішив знизити або скасувати мита на низку агротоварів
10:25 • 22521 перегляди
SOS: фармкомпанія "Дарниця" погрожує втретє за рік зупинити виробництво
10:13 • 21922 перегляди
Перехід на "зимовий час": коли переводити стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Ексклюзив
08:59 • 27815 перегляди
Bitcoin під ударами геополітики: чому нові мита США проти Китаю обвалили крипторинок
07:59 • 15681 перегляди
Нічна "бавовна" в Криму: безпілотники СБУ та ССО уразили нафтовий термінал та низку електропідстанційVideo
Масштабний удар по кіберзлодіях у ЄС: правоохоронці заблокували понад 1400 шахрайських веб-сайтів

Київ • УНН

 • 814 перегляди

В рамках операції "Геракл" правоохоронці заблокували 1406 незаконних доменів у Східній Європі. Це завдало серйозного удару по кібершахрайству та запобігло багатьом випадкам "кіберторгівлі".

Масштабний удар по кіберзлодіях у ЄС: правоохоронці заблокували понад 1400 шахрайських веб-сайтів

У рамках операції "Геракл" заблоковано домени, які викрито у справах незаконних дій на торгових платформах.

Передає УНН із посиланням на Reuters та Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Деталі

У результаті спільних дій Центру боротьби з кіберзлочинністю Баден-Вюртемберга, LKA - державного управління кримінальних розслідувань і BaFin - німецького федерального управління фінансового нагляду закрито  1406 незаконних доменів у Східній Європі.

Розслідування мало назву "Операція "Геракл". Відповідна операція, за даними ЗМІ, нанесла серйозний удар по спробам кібершахрайства у Східній Європі. Зокрема процесс закриття запобіг багатьом випадкам "кіберторгівлі".

Довідково

Явище незаконних дій на торгових платформах останніми роками перетворилося на масове, - кількість випадків постійно зростає. 

Шахрайські веб-сайти з нібито вигідними інвестиційними пропозиціями іноді відвідуються мільйони разів, свідчить статистика. 

Довірливі клієнти нібито інвестують великі суми грошей на шахрайських онлайн-платформах, сподіваючись на вигідну інвестиційну можливість.

- пояснюють фахівці. 

Згідно із офіційною заявою, зафіксовано майже 900 000 відвідувань постраждалих сайтів з моменту перенаправлення постраждалих доменів 3 жовтня (дані по ФРН). Зафіксовано випадки втрат великих сум грошей.

Дані авіакомпанії Qantas, викрадені під час кібератаки в липні, опинилися у відкритому доступі в Інтернет12.10.25, 14:35 • 3636 переглядiв

Винуватці наразі невідомі. Але після блокування 1406 шахрайських вебсайтів, домени було перенаправлено на так звану сторінку вилучення. Таким чином, кожен, хто отримує доступ до інтернет-адреси, тепер отримує відповідне повідомлення.

Нагадаємо

Федеральне бюро розслідувань Сполучених Штатів Америки (ФБР) проводить розслідування масштабної кібератаки на американські юридичні фірми, яку, за підозрами, організували китайські хакери.

У вересні кібератака із застосуванням програм-вимагачів спричинила серйозні перебої в роботі кількох найбільших аеропортів Європи.

Фахівці державного центру Держспецзв’язку в 2023 році опрацювали 2543 кіберінциденти, що на майже 16% більше ніж за пепередній рік.

Ігор Тележніков

Новини СвітуТехнології
Європа
Німеччина