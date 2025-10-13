Масштабний удар по кіберзлодіях у ЄС: правоохоронці заблокували понад 1400 шахрайських веб-сайтів
В рамках операції "Геракл" правоохоронці заблокували 1406 незаконних доменів у Східній Європі. Це завдало серйозного удару по кібершахрайству та запобігло багатьом випадкам "кіберторгівлі".
У рамках операції "Геракл" заблоковано домени, які викрито у справах незаконних дій на торгових платформах.
У результаті спільних дій Центру боротьби з кіберзлочинністю Баден-Вюртемберга, LKA - державного управління кримінальних розслідувань і BaFin - німецького федерального управління фінансового нагляду закрито 1406 незаконних доменів у Східній Європі.
Розслідування мало назву "Операція "Геракл". Відповідна операція, за даними ЗМІ, нанесла серйозний удар по спробам кібершахрайства у Східній Європі. Зокрема процесс закриття запобіг багатьом випадкам "кіберторгівлі".
Явище незаконних дій на торгових платформах останніми роками перетворилося на масове, - кількість випадків постійно зростає.
Шахрайські веб-сайти з нібито вигідними інвестиційними пропозиціями іноді відвідуються мільйони разів, свідчить статистика.
Довірливі клієнти нібито інвестують великі суми грошей на шахрайських онлайн-платформах, сподіваючись на вигідну інвестиційну можливість.
Згідно із офіційною заявою, зафіксовано майже 900 000 відвідувань постраждалих сайтів з моменту перенаправлення постраждалих доменів 3 жовтня (дані по ФРН). Зафіксовано випадки втрат великих сум грошей.
Винуватці наразі невідомі. Але після блокування 1406 шахрайських вебсайтів, домени було перенаправлено на так звану сторінку вилучення. Таким чином, кожен, хто отримує доступ до інтернет-адреси, тепер отримує відповідне повідомлення.
Федеральне бюро розслідувань Сполучених Штатів Америки (ФБР) проводить розслідування масштабної кібератаки на американські юридичні фірми, яку, за підозрами, організували китайські хакери.
У вересні кібератака із застосуванням програм-вимагачів спричинила серйозні перебої в роботі кількох найбільших аеропортів Європи.
Фахівці державного центру Держспецзв’язку в 2023 році опрацювали 2543 кіберінциденти, що на майже 16% більше ніж за пепередній рік.