Дані авіакомпанії Qantas, викрадені під час кібератаки в липні, опинилися у відкритому доступі в Інтернет
Київ • УНН
Дані 5,7 мільйона клієнтів авіакомпанії Qantas, викрадені під час липневої кібератаки, опубліковані в Інтернеті. Компанія співпрацює з експертами та владою для оцінки масштабу витоку та захисту пасажирів.
Авіакомпанія Qantas заявила, що дані 5,7 мільйона клієнтів, викрадені під час кібератаки в липні, були опубліковані в Інтернеті. Компанія співпрацює з експертами з кібербезпеки та австралійською владою, щоб оцінити масштаби витоку та захистити постраждалих пасажирів, пише УНН із посиланням на Bloomberg.
Деталі
Авіакомпанія повідомила, що під час інциденту було викрадено 5,7 мільйона записів через сторонню платформу, причому більшість даних містила імена, електронні адреси та інформацію про часто літаючих пасажирів. Менша частина включала адреси, дати народження, номери телефонів, стать та харчові вподобання, йдеться у недільній заяві Qantas.
У компанії підкреслили, що дані кредитних карток, паспортів або облікові записи часто літаючих пасажирів не були скомпрометовані. Для обмеження доступу до викрадених даних та їх поширення авіакомпанія отримала судову заборону Верховного суду Нового Південного Уельсу і після інциденту посилила моніторинг систем та навчання персоналу.
Авіакомпанія заявила, що продовжує співпрацю з Австралійським центром кібербезпеки та Федеральною поліцією, і що постраждалим клієнтам було запропоновано підтримку у захисті особистих даних.
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що авіакомпанія Qantas в Австралії викрила зламання бази даних клієнтів. Хакери отримали доступ до 6 мільйонів записів, включаючи імена, номери телефонів та електронні адреси.