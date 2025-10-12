Дані авіакомпанії Qantas, викрадені під час кібератаки в липні, опинилися у відкритому доступі в Інтернет

$41.510.00
11 жовтня, 16:00 • 52309 перегляди
Добірка фільмів для довгих жовтневих вечорів: від романтики до драмиVideo
11 жовтня, 14:06 • 78562 перегляди
На кордонах з ЄС запроваджується система перевірки EES: що потрібно знати українцям
11 жовтня, 13:21 • 42597 перегляди
Є хороші варіанти, сильні ідеї: Зеленський обговорив з Трампом посилення української ППО
11 жовтня, 12:56 • 47317 перегляди
Загибель блогера Ганіча у Києві: що відомо про нього, та кому він написав перед смертю
11 жовтня, 12:10 • 36488 перегляди
Дрони СБУ уразили НПЗ “Башнафта”, який за 1400 кілометрів від України - джерело
11 жовтня, 08:54 • 29184 перегляди
У Києві в авто знайшли відомого блогера з простреленою головою: поліція розпочала кримінальне провадження
10 жовтня, 19:08 • 36953 перегляди
Зеленський незадоволений захистом київських ТЕЦ
10 жовтня, 17:04 • 43909 перегляди
Свириденко внесла до Ради подання щодо призначення міністром культури Тетяни Бережної
10 жовтня, 15:17 • 73029 перегляди
В Україні зростає попит на зарядні станції: як змінювались ціни з початку війни, та чи спостерігається підвищення вартостіPhoto
10 жовтня, 14:10 • 35753 перегляди
Українська делегація готується до візиту в США: Зеленський розкрив деталі
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
росія може становити значну загрозу для НАТО одразу після закінчення активних бойових дій в Україні - ISW12 жовтня, 02:21 • 11382 перегляди
Трамп стає "дедалі нетерплячішим" до путіна через гальмування зусиль щодо припинення війни - Politico12 жовтня, 02:58 • 18373 перегляди
Втрати ворога: російські війська недорахувалися 1240 солдатів та 244 БпЛА за добу - Генштаб12 жовтня, 04:18 • 7080 перегляди
Кількість жертв зсувів ґрунту та повеней у Мексиці сягнула 37 осіб12 жовтня, 04:39 • 3874 перегляди
Партизани зірвали рух військових ешелонів рф у ростовській областіVideo12 жовтня, 05:01 • 12814 перегляди
Добірка фільмів для довгих жовтневих вечорів: від романтики до драмиVideo11 жовтня, 16:00 • 52314 перегляди
На кордонах з ЄС запроваджується система перевірки EES: що потрібно знати українцям 11 жовтня, 14:06 • 78568 перегляди
Фінал Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2025: хто представлятиме Україну і де подивитись 11 жовтня, 08:00 • 37995 перегляди
В Україні зростає попит на зарядні станції: як змінювались ціни з початку війни, та чи спостерігається підвищення вартостіPhoto10 жовтня, 15:17 • 73031 перегляди
Зарядні пристрої, газові плити та генератори: скільки коштує комфорт під час відключеньPhoto10 жовтня, 13:35 • 57459 перегляди
Кеті Перрі та Джастін Трюдо підтвердили роман пристрасними поцілунками на яхті Photo11:24 • 1004 перегляди
Бредлі Купер зіграє головну роль у приквелі "Одинадцяти друзів Оушена" разом з Марго Роббі10 жовтня, 11:09 • 40547 перегляди
Меган Маркл у чорному костюмі вразила рідкісною появою на червоній доріжці з принцом ГарріVideo10 жовтня, 10:04 • 44822 перегляди
84-річна мільярдерка Марта Стюарт вразила мережу новим образом та дала відповідь хейтерам Photo10 жовтня, 09:18 • 46869 перегляди
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto9 жовтня, 12:21 • 112534 перегляди
Дані авіакомпанії Qantas, викрадені під час кібератаки в липні, опинилися у відкритому доступі в Інтернет

Київ • УНН

 • 586 перегляди

Дані 5,7 мільйона клієнтів авіакомпанії Qantas, викрадені під час липневої кібератаки, опубліковані в Інтернеті. Компанія співпрацює з експертами та владою для оцінки масштабу витоку та захисту пасажирів.

Дані авіакомпанії Qantas, викрадені під час кібератаки в липні, опинилися у відкритому доступі в Інтернет

Авіакомпанія Qantas заявила, що дані 5,7 мільйона клієнтів, викрадені під час кібератаки в липні, були опубліковані в Інтернеті. Компанія співпрацює з експертами з кібербезпеки та австралійською владою, щоб оцінити масштаби витоку та захистити постраждалих пасажирів, пише УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

Авіакомпанія повідомила, що під час інциденту було викрадено 5,7 мільйона записів через сторонню платформу, причому більшість даних містила імена, електронні адреси та інформацію про часто літаючих пасажирів. Менша частина включала адреси, дати народження, номери телефонів, стать та харчові вподобання, йдеться у недільній заяві Qantas.

У компанії підкреслили, що дані кредитних карток, паспортів або облікові записи часто літаючих пасажирів не були скомпрометовані. Для обмеження доступу до викрадених даних та їх поширення авіакомпанія отримала судову заборону Верховного суду Нового Південного Уельсу і після інциденту посилила моніторинг систем та навчання персоналу.

Авіакомпанія заявила, що продовжує співпрацю з Австралійським центром кібербезпеки та Федеральною поліцією, і що постраждалим клієнтам було запропоновано підтримку у захисті особистих даних.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що авіакомпанія Qantas в Австралії викрила зламання бази даних клієнтів. Хакери отримали доступ до 6 мільйонів записів, включаючи імена, номери телефонів та електронні адреси. 

Альона Уткіна

Новини СвітуТехнології
Bloomberg
Австралія