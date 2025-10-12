$41.510.00
11 октября, 16:00 • 51953 просмотра
Подборка фильмов для долгих октябрьских вечеров: от романтики до драмыVideo
11 октября, 14:06 • 78053 просмотра
На границах с ЕС вводится система проверки EES: что нужно знать украинцам
11 октября, 13:21 • 42341 просмотра
Есть хорошие варианты, сильные идеи: Зеленский обсудил с Трампом усиление украинской ПВО
11 октября, 12:56 • 47088 просмотра
Гибель блогера Ганича в Киеве: что известно о нем и кому он написал перед смертью
11 октября, 12:10 • 36280 просмотра
Дроны СБУ поразили НПЗ “Башнефть”, который в 1400 километрах от Украины - источник
11 октября, 08:54 • 29116 просмотра
В Киеве в авто нашли известного блогера с простреленной головой: полиция начала уголовное производство
10 октября, 19:08 • 36883 просмотра
Зеленский недоволен защитой киевских ТЭЦ
10 октября, 17:04 • 43887 просмотра
Свириденко внесла в Раду представление о назначении министром культуры Татьяны Бережной
10 октября, 15:17 • 72891 просмотра
В Украине растет спрос на зарядные станции: как менялись цены с начала войны и наблюдается ли повышение стоимостиPhoto
10 октября, 14:10 • 35749 просмотра
Украинская делегация готовится к визиту в США: Зеленский раскрыл детали
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Данные авиакомпании Qantas, похищенные во время кибератаки в июле, оказались в открытом доступе в Интернете

Киев • УНН

 • 364 просмотра

Данные 5,7 миллиона клиентов авиакомпании Qantas, похищенные во время июльской кибератаки, опубликованы в Интернете. Компания сотрудничает с экспертами и властями для оценки масштаба утечки и защиты пассажиров.

Данные авиакомпании Qantas, похищенные во время кибератаки в июле, оказались в открытом доступе в Интернете

Авиакомпания Qantas заявила, что данные 5,7 миллиона клиентов, похищенные во время кибератаки в июле, были опубликованы в Интернете. Компания сотрудничает с экспертами по кибербезопасности и австралийскими властями, чтобы оценить масштабы утечки и защитить пострадавших пассажиров, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Авиакомпания сообщила, что во время инцидента было похищено 5,7 миллиона записей через стороннюю платформу, причем большинство данных содержало имена, электронные адреса и информацию о часто летающих пассажирах. Меньшая часть включала адреса, даты рождения, номера телефонов, пол и пищевые предпочтения, говорится в воскресном заявлении Qantas.

В компании подчеркнули, что данные кредитных карт, паспортов или учетные записи часто летающих пассажиров не были скомпрометированы. Для ограничения доступа к похищенным данным и их распространения авиакомпания получила судебный запрет Верховного суда Нового Южного Уэльса и после инцидента усилила мониторинг систем и обучение персонала.

Авиакомпания заявила, что продолжает сотрудничество с Австралийским центром кибербезопасности и Федеральной полицией, и что пострадавшим клиентам была предложена поддержка в защите личных данных.

Напомним

Ранее УНН писал, что авиакомпания Qantas в Австралии раскрыла взлом базы данных клиентов. Хакеры получили доступ к 6 миллионам записей, включая имена, номера телефонов и электронные адреса. 

Алена Уткина

Новости МираТехнологии
Bloomberg L.P.
Австралия