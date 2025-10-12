Данные авиакомпании Qantas, похищенные во время кибератаки в июле, оказались в открытом доступе в Интернете
Киев • УНН
Данные 5,7 миллиона клиентов авиакомпании Qantas, похищенные во время июльской кибератаки, опубликованы в Интернете. Компания сотрудничает с экспертами и властями для оценки масштаба утечки и защиты пассажиров.
Авиакомпания Qantas заявила, что данные 5,7 миллиона клиентов, похищенные во время кибератаки в июле, были опубликованы в Интернете. Компания сотрудничает с экспертами по кибербезопасности и австралийскими властями, чтобы оценить масштабы утечки и защитить пострадавших пассажиров, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.
Детали
Авиакомпания сообщила, что во время инцидента было похищено 5,7 миллиона записей через стороннюю платформу, причем большинство данных содержало имена, электронные адреса и информацию о часто летающих пассажирах. Меньшая часть включала адреса, даты рождения, номера телефонов, пол и пищевые предпочтения, говорится в воскресном заявлении Qantas.
В компании подчеркнули, что данные кредитных карт, паспортов или учетные записи часто летающих пассажиров не были скомпрометированы. Для ограничения доступа к похищенным данным и их распространения авиакомпания получила судебный запрет Верховного суда Нового Южного Уэльса и после инцидента усилила мониторинг систем и обучение персонала.
Авиакомпания заявила, что продолжает сотрудничество с Австралийским центром кибербезопасности и Федеральной полицией, и что пострадавшим клиентам была предложена поддержка в защите личных данных.
Напомним
Ранее УНН писал, что авиакомпания Qantas в Австралии раскрыла взлом базы данных клиентов. Хакеры получили доступ к 6 миллионам записей, включая имена, номера телефонов и электронные адреса.