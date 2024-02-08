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У 2023 році в Україні було зафіксовано понад 2 500 кіберінцидентів

У 2023 році в Україні було зафіксовано понад 2 500 кіберінцидентів

Київ • УНН

 • 28872 перегляди

Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні ситуації в Україні опрацювала понад 2 500 кіберінцидентів у 2023 році, що на 16% більше, ніж у попередньому році, причому найбільше постраждали уряд, місцеві органи влади та сектор безпеки.

Фахівці державного центру Держспецзв’язку в 2023 році опрацювали 2543 кіберінциденти, що на майже 16% більше ніж за пепередній рік. Частіше всього були атаковані уряд та урядові організації, місцеві органи влади та сектор безпеки та оборони. Про це УНН повідомляє із посиланням на Держспецзв’язку.

Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, за минулий рік опрацювала 2543 кіберінциденти, що на 15,9% більше ніж за 2022 рік, коли Україна стикнулася з величезною кількістю атак у зв'язку з повномасштабною російською агресією проти нашої держави

- йдеться у повідомленні Держспецзв’язку.

Як зазначається, найбільше зловмисники атакували уряд та урядові організації, місцеві органи влади та сектор безпеки та оборони, комерційні організації, енергетичний сектор, телекомунікації та багато інших установ.

Найпоширенішими типами кібеінцидентів є розповсюдження шкідливого програмного забезпечення, фішинг, шкідливе підключення, компрометація облікового запису та компрометація системи.

Метою атак є розвідувальні операції, довготривале шпигунство, знищення даних та інформаційних систем.

Кількість ворожих атак продовжує збільшуватися, вказали у відомстві.

Інтенсивність атак за час повномасштабного вторгнення залишається високою і цього року. Тільки за січень нами опрацьовано 400 кіберінцидентів, 9 з яких – критичного та високого рівня. Кількість кібероперацій проти України збільшується і це можна пов'язати з тим, що військові хакери рф почали активно залучати до атак хакерські кримінальні групи та комерційні компанії

- розповідає заступник начальника CERT-UA Євген Бриксін.

Фахівці CERT-UA припускають, що ризик поширення зловмисниками масових розсилок у І кварталі 2024 року залишається підвищеним.

Держспецзв'язку вивчає залежність об'єктів критичної інфраструктури, щоб запобігти "ефекту доміно" під час кібератак01.02.24, 16:26 • 24891 перегляд

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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