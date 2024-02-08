В 2023 году в Украине было зафиксировано более 2 500 киберинцидентов

Специалисты государственного центра Госспецсвязи в 2023 году обработали 2543 киберинцидента, что почти на 16% больше чем за предыдущий год. Чаще всего были атакованы правительство и правительственные организации, местные органы власти и сектор безопасности и обороны. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Госспецсвязи.

Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события CERT-UA, которая действует при Госспецсвязи, за прошлый год обработала 2543 киберинцидента, что на 15,9% больше чем за 2022 год, когда Украина столкнулась с огромным количеством атак в связи с полномасштабной российской агрессией против нашего государства - говорится в сообщении Госспецсвязи.

Как отмечается, больше всего злоумышленники атаковали правительство и правительственные организации, местные органы власти и сектор безопасности и обороны, коммерческие организации, энергетический сектор, телекоммуникации и многие другие учреждения.

Самыми распространенными типами кибеинцидентов являются распространение вредоносного программного обеспечения, фишинг, вредоносное подключение, компрометация учетной записи и компрометация системы.

Целью атак являются разведывательные операции, долговременный шпионаж, уничтожение данных и информационных систем.

Количество вражеских атак продолжает увеличиваться, указали в ведомстве.

Интенсивность атак за время полномасштабного вторжения остается высокой и в этом году. Только за январь нами обработано 400 киберинцидентов, 9 из которых - критического и высокого уровня. Количество киберопераций против Украины увеличивается и это можно связать с тем, что военные хакеры рф начали активно привлекать к атакам хакерские криминальные группы и коммерческие компании - рассказывает заместитель начальника CERT-UA Евгений Брыксин.

Специалисты CERT-UA предполагают, что риск распространения злоумышленниками массовых рассылок в І квартале 2024 года остается повышенным.

Госспецсвязи изучает зависимость объектов критической инфраструктуры, чтобы предотвратить "эффект домино" во время кибератак