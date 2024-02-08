В 2023 году в Украине было зафиксировано более 2 500 киберинцидентов
Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные ситуации в Украине обработала более 2 500 киберинцидентов в 2023 году, что на 16% больше, чем в предыдущем году, причем больше всего пострадали правительство, местные органы власти и сектор безопасности.
Четыре из восьми ракет, выпущенных по Селидовому, по предварительным данным, сделаны в КНДР: прокуроры собрали обломки
Прокуратура нашла фрагменты 4 северокорейских баллистических ракет и 4 российских ракет С-300, которые были использованы во время российской атаки на город Селидово, в результате которой погибла 1 женщина и были ранены 7 гражданских лиц, включая ребенка.
Украина расширяет сервис "єЧерга" для автобусов на все пункты пропуска на границе с ЕС и Молдовой
Начиная с 12 февраля, услуга электронной очереди на автобусы распространяется на все 29 пунктов пропуска на границах Украины с ЕС и Молдовой.
The Economist: украинские дроны-камикадзе - это оружие будущего
Украинские беспилотники-камикадзе, которые являются дешевыми, простыми в управлении и доказывают свою эффективность против российских войск и техники, названы журналом The Economist оружием будущего.
На Чернигов движется ракета - Воздушные силы
Воздушные силы предупредили о вражеской ракете, нацеленной на Чернигов, и воздушной активности вражеских тактических самолетов.
Совет Украина-НАТО проведет заседание 15 февраля в Брюсселе
Совет Украина-НАТО встретится 15 февраля в Брюсселе.
С фрагментами Эйфелевой башни: МОК презентовал уникальные медали Олимпиады-2024
МОК представил дизайн медалей Олимпийских игр 2024 года в Париже, которые будут включать небольшие кусочки металла с Эйфелевой башни, чтобы сделать их уникальными.
Убийство заместителя городского головы Никополя: в городском совете официально подтвердили смерть Виталия Журавлева
Никопольский городской совет подтвердил смерть заместителя городского головы Виталия Журавлева после того, как неизвестные расстреляли автомобиль в Никополе.
В Херсоне прогремели взрывы - СМИ
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Херсоне. Ранее в Воздушных силах предупредили об активности вражеской авиации над Черным морем.
Правительство обнародовало порядок перерасчета стоимости коммуналки: что предполагается
Правительство опубликовало порядок, который позволяет поставщикам коммунальных услуг осуществлять перерасчет расходов за периоды, когда услуги по отоплению, водоснабжению или вывозу мусора предоставлялись не в полном объеме или были некачественными.