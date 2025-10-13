$41.600.10
12:44 • 830 просмотра
Трамп после Газы планирует сосредоточиться на разрешении войны в Украине, а затем – на мирном соглашении с Ираном
12:37 • 2230 просмотра
Информация о начале отопительного сезона с 1 ноября неверна - Минразвития
12:28 • 4190 просмотра
«Аморальность и неизбежные последствия»: как НАБУ разрушает репутацию людей и страны
11:24 • 6390 просмотра
Украинская делегация отправилась в Вашингтон: на повестке дня - оборона, энергетика, санкции, с целью мира
Эксклюзив
11:18 • 10719 просмотра
Киев потратил 47,5 миллиона гривен на первое противорадиационное укрытие в детском саду
09:37 • 16707 просмотра
ЕС одобрил обновление торгового соглашения с Украиной: решил снизить или отменить пошлины на ряд агротоваров
10:25 • 21826 просмотра
SOS: фармкомпания "Дарница" угрожает в третий раз за год остановить производство
10:13 • 21376 просмотра
Переход на "зимнее время": когда переводить стрелки часов в Украине и как это влияет на организм
Эксклюзив
08:59 • 27326 просмотра
Биткойн под ударами геополитики: почему новые пошлины США против Китая обвалили крипторынок
07:59 • 15653 просмотра
Ночная "бавовна" в Крыму: беспилотники СБУ и ССО поразили нефтяной терминал и ряд электроподстанцийVideo
Масштабный удар по киберпреступникам в ЕС: правоохранители заблокировали более 1400 мошеннических веб-сайтов

Киев • УНН

 • 696 просмотра

В рамках операции "Геракл" правоохранители заблокировали 1406 незаконных доменов в Восточной Европе. Это нанесло серьезный удар по кибермошенничеству и предотвратило многие случаи "киберторговли".

Масштабный удар по киберпреступникам в ЕС: правоохранители заблокировали более 1400 мошеннических веб-сайтов

В рамках операции "Геракл" заблокированы домены, уличенные в незаконных действиях на торговых платформах.

Передает УНН со ссылкой на Reuters и Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Детали

В результате совместных действий Центра по борьбе с киберпреступностью Баден-Вюртемберга, LKA - государственного управления уголовных расследований и BaFin - немецкого федерального управления финансового надзора закрыто  1406 незаконных доменов в Восточной Европе.

Расследование получило название "Операция "Геракл". Соответствующая операция, по данным СМИ, нанесла серьезный удар по попыткам кибермошенничества в Восточной Европе. В частности, процесс закрытия предотвратил многие случаи "киберторговли".

Справка

Явление незаконных действий на торговых платформах в последние годы превратилось в массовое, - количество случаев постоянно растет. 

Мошеннические веб-сайты с якобы выгодными инвестиционными предложениями иногда посещаются миллионы раз, свидетельствует статистика. 

Доверчивые клиенты якобы инвестируют крупные суммы денег на мошеннических онлайн-платформах, надеясь на выгодную инвестиционную возможность.

- объясняют специалисты. 

Согласно официальному заявлению, зафиксировано почти 900 000 посещений пострадавших сайтов с момента перенаправления пострадавших доменов 3 октября (данные по ФРГ). Зафиксированы случаи потери крупных сумм денег.

Данные авиакомпании Qantas, похищенные во время кибератаки в июле, оказались в открытом доступе в Интернете12.10.25, 14:35 • 3630 просмотров

Виновники пока неизвестны. Но после блокировки 1406 мошеннических веб-сайтов, домены были перенаправлены на так называемую страницу изъятия. Таким образом, каждый, кто получает доступ к интернет-адресу, теперь получает соответствующее сообщение.

Напомним

Федеральное бюро расследований Соединенных Штатов Америки (ФБР) проводит расследование масштабной кибератаки на американские юридические фирмы, которую, по подозрениям, организовали китайские хакеры.

В сентябре кибератака с применением программ-вымогателей вызвала серьезные перебои в работе нескольких крупнейших аэропортов Европы.

Специалисты государственного центра Госспецсвязи в 2023 году обработали 2543 киберинцидента, что почти на 16% больше, чем за предыдущий год.

Игорь Тележников

