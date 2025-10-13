Масштабный удар по киберпреступникам в ЕС: правоохранители заблокировали более 1400 мошеннических веб-сайтов
В рамках операции "Геракл" правоохранители заблокировали 1406 незаконных доменов в Восточной Европе. Это нанесло серьезный удар по кибермошенничеству и предотвратило многие случаи "киберторговли".
В рамках операции "Геракл" заблокированы домены, уличенные в незаконных действиях на торговых платформах.
Детали
В результате совместных действий Центра по борьбе с киберпреступностью Баден-Вюртемберга, LKA - государственного управления уголовных расследований и BaFin - немецкого федерального управления финансового надзора закрыто 1406 незаконных доменов в Восточной Европе.
Расследование получило название "Операция "Геракл". Соответствующая операция, по данным СМИ, нанесла серьезный удар по попыткам кибермошенничества в Восточной Европе. В частности, процесс закрытия предотвратил многие случаи "киберторговли".
Справка
Явление незаконных действий на торговых платформах в последние годы превратилось в массовое, - количество случаев постоянно растет.
Мошеннические веб-сайты с якобы выгодными инвестиционными предложениями иногда посещаются миллионы раз, свидетельствует статистика.
Доверчивые клиенты якобы инвестируют крупные суммы денег на мошеннических онлайн-платформах, надеясь на выгодную инвестиционную возможность.
Согласно официальному заявлению, зафиксировано почти 900 000 посещений пострадавших сайтов с момента перенаправления пострадавших доменов 3 октября (данные по ФРГ). Зафиксированы случаи потери крупных сумм денег.
Виновники пока неизвестны. Но после блокировки 1406 мошеннических веб-сайтов, домены были перенаправлены на так называемую страницу изъятия. Таким образом, каждый, кто получает доступ к интернет-адресу, теперь получает соответствующее сообщение.
Напомним
Федеральное бюро расследований Соединенных Штатов Америки (ФБР) проводит расследование масштабной кибератаки на американские юридические фирмы, которую, по подозрениям, организовали китайские хакеры.
В сентябре кибератака с применением программ-вымогателей вызвала серьезные перебои в работе нескольких крупнейших аэропортов Европы.
Специалисты государственного центра Госспецсвязи в 2023 году обработали 2543 киберинцидента, что почти на 16% больше, чем за предыдущий год.