Масована атака рф по Україні: відомо про 18 поранених людей
Київ • УНН
Внаслідок масованої атаки рф по Україні 18 людей отримали поранення, повідомив Президент Володимир Зеленський. На Львівщині загинуло четверо, включаючи дитину, та одна людина в Запорізькій області.
Через російську масовану атаку в Україні отримали поранення 18 людей. Про це заявив Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні, передає УНН.
Деталі
Зеленський повідомив, що триває ліквідація наслідків російського удару по Україні.
Росіяни навіть не стараються приховувати свої справжні цілі. Абсолютна більшість мішеней – це цивільні об’єкти, інфраструктура. Це енергетика, цивільні підприємства, склади при чому саме з цивільними товарами. Також це наша логістика, логістика на залізниці, те що забезпечує нормальне життя громад та економіку. Пошкоджені також десятки звичайних житлових будинків, на жаль є жертви від цього удару
Він заявив, що на Львівщині загинуло чотири людини, серед них одна дитина.
У Запорізькій області один загиблий. Станом на зараз відомо про 18 поранених, всім надається допомога
Доповнення
Силами оборони збито/подавлено 478 повітряних цілей рф з 549. Зафіксовано прямі влучання 8 ракет та 57 ударних БПЛА на 20 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.
Зеленський повідомляв, що російські окупанти відверто намагаються знищити цивільну інфраструктуру й перед зимою газову інфраструктуру.