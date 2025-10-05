Масована атака рф по Україні: відомо про 18 поранених людей

$41.280.00
48.500.00
ukenru
5 жовтня, 07:57 • 16742 перегляди
Зеленський про нічну атаку: понад 50 ракет і близько 500 дронів рф запустила по Україні Photo
4 жовтня, 23:20 • 41487 перегляди
На виборах у Чехії перемогла партія з антиукраїнськими поглядами: Андрей Бабіш формуватиме уряд
4 жовтня, 08:29 • 64652 перегляди
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у ленінградській області, ворожих корабля і техніки та командного пункту 8-ї армії рф
4 жовтня, 08:00 • 124905 перегляди
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto
3 жовтня, 16:00 • 109482 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo
3 жовтня, 14:35 • 105179 перегляди
Стефанішина про шатдаун: наразі прямого впливу на допомогу Україні немає
Ексклюзив
3 жовтня, 12:39 • 132667 перегляди
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
3 жовтня, 12:36 • 104907 перегляди
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
3 жовтня, 10:33 • 47742 перегляди
росіяни здійснили наймасштабнішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України - Нафтогаз
Ексклюзив
3 жовтня, 09:51 • 54084 перегляди
Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+13°
3м/с
64%
745мм
Популярнi новини
Україну накриє прохолодна та волога осіння погода 5 жовтняPhoto5 жовтня, 04:39 • 3988 перегляди
Унаслідок атаки рф частина Львова залишилася без світла - мер міста5 жовтня, 04:50 • 8768 перегляди
Сили оборони України відмінусували ще 870 російських окупантів – Генштаб5 жовтня, 05:06 • 7464 перегляди
Львів після обстрілів рф у диму: містян просять закрити вікна і залишатися вдома5 жовтня, 05:21 • 12113 перегляди
Атака рф на Львів: індустріальний парк Sparrow зазнав удару5 жовтня, 06:13 • 4362 перегляди
Публікації
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto4 жовтня, 08:00 • 124902 перегляди
Три найсмачніші рецепти солянки: м’ясна, збірна та рибнаPhoto3 жовтня, 14:14 • 72474 перегляди
Від державної зради до рейдерства: темний бік роботи детективів НАБУ3 жовтня, 12:41 • 85584 перегляди
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
3 жовтня, 12:39 • 132666 перегляди
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
Ексклюзив
3 жовтня, 12:36 • 104907 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Андрій Садовий
Дональд Трамп
Юрій Ігнат
Олександр Сирський
Актуальні місця
Україна
Львів
Запоріжжя
Львівська область
Сполучені Штати Америки
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля4 жовтня, 11:30 • 42242 перегляди
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса3 жовтня, 17:13 • 40175 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo3 жовтня, 16:00 • 109480 перегляди
Принц Вільям розкрив свої плани щодо спадщини та захисту дітей від медіа3 жовтня, 07:40 • 50511 перегляди
Тарантіно об’єднав "Убити Білла" в один чотиригодинний фільм із ексклюзивною анімацією 2 жовтня, 13:33 • 52597 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Х-47М2 «Кинджал»
«Калібр» (сімейство ракет)
TikTok
МіГ-31

Масована атака рф по Україні: відомо про 18 поранених людей

Київ • УНН

 • 766 перегляди

Внаслідок масованої атаки рф по Україні 18 людей отримали поранення, повідомив Президент Володимир Зеленський. На Львівщині загинуло четверо, включаючи дитину, та одна людина в Запорізькій області.

Масована атака рф по Україні: відомо про 18 поранених людей

Через російську масовану атаку в Україні отримали поранення 18 людей. Про це заявив Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні, передає УНН.

Деталі

Зеленський повідомив, що триває ліквідація наслідків російського удару по Україні.

Росіяни навіть не стараються приховувати свої справжні цілі. Абсолютна більшість мішеней – це цивільні об’єкти, інфраструктура. Це енергетика, цивільні підприємства, склади при чому саме з цивільними товарами. Також це наша логістика, логістика на залізниці, те що забезпечує нормальне життя громад та економіку. Пошкоджені також десятки звичайних житлових будинків, на жаль є жертви від цього удару

- розповів Зеленський. 

Він заявив, що на Львівщині загинуло чотири людини, серед них одна дитина.

У Запорізькій області один загиблий. Станом на зараз відомо про 18 поранених, всім надається допомога

- додав Зеленський.

Лубінець про масовану атаку рф: на Львівщині загинула родина з чотирьох людей05.10.25, 11:27 • 2660 переглядiв

 Доповнення

Силами оборони збито/подавлено 478 повітряних цілей рф з 549. Зафіксовано прямі влучання 8 ракет та 57 ударних БПЛА на 20 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.

 Зеленський повідомляв, що російські окупанти відверто намагаються знищити цивільну інфраструктуру й перед зимою газову інфраструктуру. 

Анна Мурашко

СуспільствоВійна в Україні
Електроенергія
Львівська область
Запорізька область
Укргазвидобування
Володимир Зеленський
Україна