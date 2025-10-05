Массированная атака РФ по Украине: известно о 18 раненых
Киев • УНН
В результате массированной атаки РФ по Украине 18 человек получили ранения, сообщил Президент Владимир Зеленский. Во Львовской области погибли четверо, включая ребенка, и один человек в Запорожской области.
Из-за массированной российской атаки в Украине получили ранения 18 человек. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, передает УНН.
Подробности
Зеленский сообщил, что продолжается ликвидация последствий российского удара по Украине.
Россияне даже не стараются скрывать свои истинные цели. Абсолютное большинство мишеней – это гражданские объекты, инфраструктура. Это энергетика, гражданские предприятия, склады, причем именно с гражданскими товарами. Также это наша логистика, логистика на железной дороге, то, что обеспечивает нормальную жизнь общин и экономику. Повреждены также десятки обычных жилых домов, к сожалению, есть жертвы от этого удара
Он заявил, что на Львовщине погибли четыре человека, среди них один ребенок.
В Запорожской области один погибший. По состоянию на сейчас известно о 18 раненых, всем оказывается помощь
Лубинец о массированной атаке рф: на Львовщине погибла семья из четырех человек05.10.25, 11:27 • 2604 просмотра
Дополнение
Силами обороны сбито/подавлено 478 воздушных целей рф из 549. Зафиксированы прямые попадания 8 ракет и 57 ударных БПЛА на 20 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 6 локациях.
Зеленский сообщал, что российские оккупанты откровенно пытаются уничтожить гражданскую инфраструктуру и перед зимой газовую инфраструктуру.