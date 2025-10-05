Массированная атака РФ по Украине: известно о 18 раненых

Из-за массированной российской атаки в Украине получили ранения 18 человек. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, передает УНН.

Зеленский сообщил, что продолжается ликвидация последствий российского удара по Украине.

Россияне даже не стараются скрывать свои истинные цели. Абсолютное большинство мишеней – это гражданские объекты, инфраструктура. Это энергетика, гражданские предприятия, склады, причем именно с гражданскими товарами. Также это наша логистика, логистика на железной дороге, то, что обеспечивает нормальную жизнь общин и экономику. Повреждены также десятки обычных жилых домов, к сожалению, есть жертвы от этого удара