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Маріупольці, які залишилися і не відмовилися від українського паспорта, практично живуть у гетто - режисер "20 днів у Маріуполі"

Маріупольці, які залишилися і не відмовилися від українського паспорта, практично живуть у гетто - режисер "20 днів у Маріуполі"

Київ • УНН

 • 23692 перегляди

Мешканці Маріуполя, які зберегли українські паспорти, зараз живуть практично в гетто, оскільки не мають права виїхати з міста, або отримати медичну допомогу. Один із героїв фільму - поліцейський Володимир, - виїхав із міста, повернувся на службу і був поранений під час російського обстрілу, надаючи допомогу цивільному населенню на Донбасі.

За словами українського відеографа та режисера Мстислава Чернова, майже кожна людина, яка є у фільмі "20 днів у Маріуполі", зробила свій внесок у те, що автори документальних відеокадрів вижили. Він також зазначив в інтерв'ю BBC, що підтримує зв’язок з людьми, які продовжують мешкати в Маріуполі, і зазначив, що справжні великі проблеми мають саме ті, хто не відмовився від українського паспорта, оскільки ці люди ізольовані і без права на нормальну медичну допомогу та можливості виїхати, передає УНН.

Деталі

Ми розмовляємо з людьми, які все ще живуть у Маріуполі. Це люди з різними обставинами. Люди, які не хотіли, щоби росіяни забрали в них єдине житло, яке дивом вціліло. Люди, які залишилися там, тому що піклуються про своїх літніх батьків, які не хочуть виїжджати

– розповів Чернов.

Він також зазначив, що деякі з цих людей не відмовилися від українського паспорта, не взяли російський паспорт, відповідно до цього – мають справжні великі проблеми. За словами Чернова, вони не можуть виїхати з Маріуполя; їх зупиняють на блокпостах, засуджують і  відправляють назад.

Вони практично живуть у такому гетто, не можуть отримати нормальну медичну допомогу

- наголосив Чернов.

Разом з цим, за словами режисера, мешканці міста, які готові пожертвувати своєю українською ідентичністю, - можуть залишитися і жити нормально. Але ті, хто не хоче іти на цей компроміс, мають вибрати серед декількох варіантів: або їхати, або перебувати у небезпечному стані, і відповідно потребувати нашої допомоги.

Чернов також відповів на питання стосовно того, що з героями фільму "20 днів у Маріуполів", зокрема з поліцейським Володимиром, який вивозив знімальну групу з Маріуполя.

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Важливо зазначити, що український правоохоронець здійснив дуже важливий вчинок, - він допоміг авторам фільму виїхати з Маріуполя, і вивезти через 15 російських блокпостів оригінальні файли майбутньої картини.

Режисер сказав, що поліцейський Володимир повернувся на службу і працював на Донбасі, але був поранений внаслідок російського обстрілу, - Володимир допомагав цивільним у Покровську, коли прилетіла ще одна ракета російських окупантів. За словами Чернова, зараз поліцейський на реабілітації.

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Нагадаємо

Український фільм "20 днів у Маріуполі" номінований на премію "Оскар" у категорії "Найкращий повнометражний документальний фільм".

Також УНН повідомляв, що фільм "Степне" української режисерки Марини Вроди виборов головний приз 35-го фестивалю фільмів країн Центральної та Східної Європи, що проходив 19-27 січня 2024 року в Трієсті (Італія).

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