Мариупольцы, которые остались и не отказались от украинского паспорта, практически живут в гетто - режиссер "20 дней в Мариуполе"

По словам украинского видеографа и режиссера Мстислава Чернова, почти каждый человек, который есть в фильме "20 дней в Мариуполе", сделал свой вклад в то, что авторы документальных видеокадров выжили. Он также отметил в интервью BBC, что поддерживает связь с людьми, которые продолжают жить в Мариуполе, и отметил, что настоящие большие проблемы имеют именно те, кто не отказался от украинского паспорта, поскольку эти люди изолированы и без права на нормальную медицинскую помощь и возможности выехать, передает УНН.

Детали

Мы разговариваем с людьми, которые все еще живут в Мариуполе. Это люди с разными обстоятельствами. Люди, которые не хотели, чтобы россияне забрали у них единственное жилье, которое чудом уцелело. Люди, которые остались там, потому что заботятся о своих пожилых родителях, которые не хотят выезжать - рассказал Чернов.

Он также отметил, что некоторые из этих людей не отказались от украинского паспорта, не взяли российский паспорт, в соответствии с этим - имеют настоящие большие проблемы. По словам Чернова, они не могут выехать из Мариуполя; их останавливают на блокпостах, осуждают и отправляют обратно.

Они практически живут в таком гетто, не могут получить нормальную медицинскую помощь - подчеркнул Чернов.

Вместе с этим, по словам режиссера, жители города, которые готовы пожертвовать своей украинской идентичностью, - могут остаться и жить нормально. Но те, кто не хочет идти на этот компромисс, должны выбрать среди нескольких вариантов: или уезжать, или находиться в опасном состоянии, и соответственно нуждаться в нашей помощи.

Чернов также ответил на вопрос относительно того, что с героями фильма "20 дней в Мариуполе", в частности с полицейским Владимиром, который вывозил съемочную группу из Мариуполя.

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Важно отметить, что украинский правоохранитель совершил очень важный поступок, - он помог авторам фильма выехать из Мариуполя, и вывезти через 15 российских блокпостов оригинальные файлы будущей картины.

Режиссер сказал полицейский Владимир вернулся на службу и работал на Донбассе, но был ранен в результате российского обстрела, - Владимир помогал гражданским в Покровске, когда прилетела еще одна ракета российских оккупантов. По словам Чернова, сейчас полицейский на реабилитации.

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Напомним,

Украинский фильм "20 дней в Мариуполе" номинирован на премию "Оскар" в категории "Лучший полнометражный документальный фильм".

Также УНН сообщал, что фильм "Степное" украинского режиссера Марины Вроды завоевал главный приз 35-го фестиваля фильмов стран Центральной и Восточной Европы, который проходил 19-27 января 2024 года в Триесте (Италия).

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