Кадыров тайно посетил Мариуполь, но быстро сбежал - Андрющенко

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"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ
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"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ

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"Мадьяр" рассказал об основных принципах подхода к мобилизации в новое подразделение
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"Мадьяр" рассказал об основных принципах подхода к мобилизации в новое подразделение

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Эксперт объяснил, какое значение будет иметь и на какие вызовы отвечает введение множественного гражданства
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Эксперт объяснил, какое значение будет иметь и на какие вызовы отвечает введение множественного гражданства

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Смерть экс-заместителя генпрокурора Колинько: в Нацполиции рассказали об экспертизах по делу
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Смерть экс-заместителя генпрокурора Колинько: в Нацполиции рассказали об экспертизах по делу

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Юридический департамент НБУ не имеет полномочий давать рекомендации ФГВФЛ - юрист
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Юридический департамент НБУ не имеет полномочий давать рекомендации ФГВФЛ - юрист

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Круговая порука в судебной системе не позволяет привлечь к ответственности судей ВС - эксперты
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Круговая порука в судебной системе не позволяет привлечь к ответственности судей ВС - эксперты

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На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему
19 январь 2024, 16:58  •  224029 просмотра

На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему

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Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо
19 январь 2024, 15:12  •  274771 просмотра

Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо

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Дело Гринкевичей: военные поддерживают решение Минобороны разорвать контракты с фирмами скандальной семьи львовских бизнесменов
19 январь 2024, 14:20  •  233169 просмотра

Дело Гринкевичей: военные поддерживают решение Минобороны разорвать контракты с фирмами скандальной семьи львовских бизнесменов

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Есть надежда, что дело о возможном ручном управлении в НБУ будут расследовать эффективно, как того требует от Украины Запад - эксперт
19 январь 2024, 12:55  •  221637 просмотра

Есть надежда, что дело о возможном ручном управлении в НБУ будут расследовать эффективно, как того требует от Украины Запад - эксперт

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Новости по теме

Кадыров тайно посетил Мариуполь, но быстро сбежал - Андрющенко

Как сообщается, лидер Чечни Рамзан Кадыров совершил тайный визит в Мариуполь, возможно, с целью назначить своего сына главой городской администрации, по словам советника мэра Мариуполя. Однако он и его сын были поспешно эвакуированы после того, как охрана заметила беспилотник.

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Кадыров тайно посетил Мариуполь, но быстро сбежал - Андрющенко

Глава Пентагона примет участие в заседании "Рамштайн" в режиме онлайн из дома

Министр обороны США Ллойд Остин примет участие в онлайн-заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины из своей резиденции. Встреча, проходящая в Рамштайн, имеет целью скоординировать усилия союзников, несмотря на нынешнюю нехватку средств на дополнительную поддержку Украины.

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Глава Пентагона примет участие в заседании "Рамштайн" в режиме онлайн из дома

США и Великобритания нанесли новые удары по столице Йемена

США и Великобритания нанесли авиаудары по столице Йемена, контролируемой повстанцами-хуситами, целями которых стали ракетные платформы, беспилотники и склады оружия. Эти удары являются ответом на нападения союзных Ирану хуситов на судоходство в Красном море.

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США и Великобритания нанесли новые удары по столице Йемена

Байден и Сунак обсудили насущную необходимость финансирования Украины

Президент США Джо Байден и Премьер-министр Великобритании Риши Сунак отметили насущную необходимость в дальнейшем финансировании и поддержке Украины в ее конфликте с Россией. Они также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в частности в регионе Красного моря.

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Байден и Сунак обсудили насущную необходимость финансирования Украины

Литва и Польша проведут совместные военные учения на Сувальском перешейке

Литва и Польша планируют провести совместные военные учения в Сувалкском коридоре, стратегическом регионе между двумя странами, в апреле 2024 года. Президент Польши Анджей Дуда подчеркнул чувствительность региона с точки зрения европейской безопасности.

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Литва и Польша проведут совместные военные учения на Сувальском перешейке

Нардеп Гончаренко возглавил комитет по миграции и беженцам ПАСЕ

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко назначен председателем Комитета по вопросам миграции, беженцев и перемещенных лиц Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Гончаренко, первый украинец на этой должности, намерен использовать ее для продвижения интересов Украины.

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Нардеп Гончаренко возглавил комитет по миграции и беженцам ПАСЕ

На Сумщине председатель ОСМД присвоила более шестисот тысяч гривен предназначенных на оплату ЖКХ

Председателя правления ОСМД в Охтырке Сумской области подозревают в присвоении 642 000 гривен жильцов. За содеянное ей может грозить 5-8 лет лишения свободы.

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На Сумщине председатель ОСМД присвоила более шестисот тысяч гривен предназначенных на оплату ЖКХ

Глава МИД Чехии предложил ограничить передвижение российских дипломатов ЕС

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский предложил ограничить передвижение российских дипломатов в пределах ЕС в рамках нового пакета санкций против России. Предложенное ограничение ограничит передвижение дипломатов странами Шенгенской зоны, где они аккредитованы.

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Глава МИД Чехии предложил ограничить передвижение российских дипломатов ЕС

Закон о множественном гражданстве: кому и за что будут давать украинский паспорт

Украина предложила новый закон о множественном гражданстве, направленный на иностранцев и членов их семей, которые принимали непосредственное участие в защите независимости и территориальной целостности страны. Законопроект предлагает упрощенные процедуры для определенных категорий иностранных граждан, а также устанавливает условия приобретения и прекращения гражданства Украины.

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Закон о множественном гражданстве: кому и за что будут давать украинский паспорт

Саперы взяли в плен 11 оккупантов на востоке Украины

Украинские саперы взяли в плен 11 российских военнослужащих во время выполнения боевых задач на востоке Украины, сообщает пресс-служба Вооруженных сил Украины. Захватом пленных занимался 808-й отдельный полк.

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Саперы взяли в плен 11 оккупантов на востоке Украины