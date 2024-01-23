Кадыров тайно посетил Мариуполь, но быстро сбежал - Андрющенко

Руководитель Чечни Рамзан Кадыров тайно посетил Мариуполь. Об этом сообщил советник мариупольского городского головы Петр Андрющенко. По его информации, Кадыров хочет сделать своего сына главой администрации, передает УНН.

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В первой половине дня он должен был провести совещание в городской оккупационной администрации по ул. Громовой и потом красиво позировать в Филармонии. Где, собственно, подчеркнуть "дон-дон" что сын должен быть здесь главным. Такая себе аллюзия и параллель. Грозный уничтожен россиянами и отстроен (?). Теперь Мариуполь то же самое. И здесь, и там чеченцы и Кадыров. Больное воображение больного на голову человека пишет Андрющенко.

По его информации, также сегодня в нескольких сотнях метров от "собрания" устроили футбольный матч, для съемок запустили дрон, на появление которого отреагировала охрана Кадырова. Когда охрана Кадырова увидела дрон, то быстро эвакуировала Кадырова с сыном из города.

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