Кадыровцы напали в оккупированном Мелитополе на блокпост военной полиции рф - СМИ
Киев • УНН
Члены кадыровского батальона избили и угрожали российскому офицеру военной полиции, который попросил их предъявить документы на блокпосту в оккупированном Мелитополе.
Кадыровцы из батальона "Восток-Ахмат" избили и угрожали оружием военнослужащему военной полиции рф, который попросил у них документы на блокпосту в оккупированном Мелитополе. Об этом пишет УНН со ссылкой на российскую службу ВВС.
Детали
Как пишет издание, российские Telegram-каналы распространяют видеозапись, сделанную, вероятно, на перекрестке возле торгового центра "Квартал" в оккупированном Мелитополе, на которой видно, как ночью на блокпосту, на котором дежурили сотрудники российской военной полиции, останавливают для проверки документов автомобиль "Мерседес" с военнослужащими кадыровского батальона "Восток-Ахмат".
"Необходимых для передвижения в ночное время документов у чеченских военнослужащих при себе не оказывается, после чего они избивают сотрудников военной полиции, угрожая им расстрелом. Руководит избиением командир батальона "Восток-Ахмат" Ваха Хамбулатов", - отмечает издание.
На опубликованном видео российский военнослужащий останавливает автомобиль с военными и просит показать боевые распоряжения. Мужчина, проверявший документ, спросил у водителя, до какого числа он действует, чеченские военные отвечают: "Бессрочно".
"Бессрочные считаются недействительными", - сказал военнослужащий, после чего кадыровцы выходят из машины, заряжают пистолет и направляют его в сторону проверяющего.
Также на кадрах видно, как кадыровцы начинают избивать военного рф.
Добавим
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров назначил Хамбулатова в июне 2023 года командиром этого батальона.
Хамбулатов известен тем, что участвовал в боевых действиях на востоке Украины еще в 2014 году, когда российские власти отрицали присутствие своих войск в Донецкой и Луганской областях.
Напомним
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко утром сообщал, что во временно оккупированном городе произошла стрельба.
Кадыровцы напали в оккупированном Мелитополе на блокпост военной полиции рф - СМИ
Члены кадыровского батальона избили и угрожали российскому офицеру военной полиции, который попросил их предъявить документы на блокпосту в оккупированном Мелитополе.
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