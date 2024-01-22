Кадыровцы напали в оккупированном Мелитополе на блокпост военной полиции рф - СМИ

Кадыровцы из батальона "Восток-Ахмат" избили и угрожали оружием военнослужащему военной полиции рф, который попросил у них документы на блокпосту в оккупированном Мелитополе. Об этом пишет УНН со ссылкой на российскую службу ВВС.

Детали

Как пишет издание, российские Telegram-каналы распространяют видеозапись, сделанную, вероятно, на перекрестке возле торгового центра "Квартал" в оккупированном Мелитополе, на которой видно, как ночью на блокпосту, на котором дежурили сотрудники российской военной полиции, останавливают для проверки документов автомобиль "Мерседес" с военнослужащими кадыровского батальона "Восток-Ахмат".

"Необходимых для передвижения в ночное время документов у чеченских военнослужащих при себе не оказывается, после чего они избивают сотрудников военной полиции, угрожая им расстрелом. Руководит избиением командир батальона "Восток-Ахмат" Ваха Хамбулатов", - отмечает издание.

На опубликованном видео российский военнослужащий останавливает автомобиль с военными и просит показать боевые распоряжения. Мужчина, проверявший документ, спросил у водителя, до какого числа он действует, чеченские военные отвечают: "Бессрочно".

"Бессрочные считаются недействительными", - сказал военнослужащий, после чего кадыровцы выходят из машины, заряжают пистолет и направляют его в сторону проверяющего.

Также на кадрах видно, как кадыровцы начинают избивать военного рф.

Добавим

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров назначил Хамбулатова в июне 2023 года командиром этого батальона.

Хамбулатов известен тем, что участвовал в боевых действиях на востоке Украины еще в 2014 году, когда российские власти отрицали присутствие своих войск в Донецкой и Луганской областях.

Напомним

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко утром сообщал, что во временно оккупированном городе произошла стрельба.