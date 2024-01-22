Кадирівці напали в окупованому Мелітополі на блокпост військової поліції рф - ЗМІ
Київ • УНН
Члени кадирівського батальйону побили і погрожували російському офіцеру військової поліції, який попросив їх пред'явити документи на блокпосту в окупованому Мелітополі.
Кадирівці з батальйону "Восток-Ахмат" побили та погрожували зброєю військовослужбовцю військової поліції рф, який попросив у них документи на блокпосту в окупованому Мелітополі. Про це пише УНН з посиланням на російську службу ВВС.
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Як пише видання, російські Telegram-канали розповсюджують відеозапис, зроблений, ймовірно, на перехресті біля торгового центру "Квартал" в окупованому Мелітополі, на якому видно, як вночі на блокпосту, на якому чергували співробітники російської військової поліції, зупиняють для перевірки документів автомобіль "Мерседес" із військовослужбовцями кадирівського батальйону "Восток-Ахмат".
"Необхідних для пересування в нічний час документів у чеченських військовослужбовців при собі не виявляється, після чого вони б'ють співробітників військової поліції, загрожуючи їм розстрілом. Керує побиттям командир батальйону "Восток-Ахмат" Ваха Хамбулатов", - зазначає видання.
На опублікованому відео російський військовослужбовець зупиняє автомобіль з військовими та просить показати бойові розпорядження. Чоловік, що перевіряв документ, запитав у водія, до якого числа він діє, чеченські військові відповідають: "Безстроково".
"Безстрокові вважаються недійсними", - сказав військовослужбовець, після чого кадирівці виходять із машини, заряджають пістолет і спрямовують його у бік перевіряючого.
Також на кадрах видно, як кадирівці починають бити військового рф.
Додамо
Глава Чеченської республіки рамзан кадиров призначив Хамбулатова у червні 2023 року командиром цього батальйону.
Хамбулатов відомий тим, що брав участь у бойових діях на сході України ще у 2014 році, коли російська влада заперечувала присутність своїх військ у Донецькій та Луганській областях.
Нагадаємо
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко зранку повідомляв, що у тимчасово окупованому місті сталася стрілянина.