Кадиров таємно відвідав Маріуполь, але швидко втік — Андрющенко
Київ • УНН
Як повідомляється, лідер Чечні Рамзан Кадиров здійснив таємний візит до Маріуполя, можливо, з метою призначити свого сина головою міської адміністрації, за словами радника мера Маріуполя. Однак він і його син були поспішно евакуйовані після того, як охорона помітила безпілотник.
Керівник Чечні Рамзан Кадиров таємно відвідав Маріуполь. Про це повідомив радник маріупольського міського голови Петро Андрющенко. За його інформацією, Кадиров хоче зробити свого сина головою адміністрації, передає УНН.
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У першій половині дня він мав провести нараду в міській окупаційній адміністрації по вул. Громової та потім красиво позувати у Філармонії. Де, власне, наголосити „дон-дон" що син має бути тут головним. Така собі алюзія та паралель. Грозний знищено росіянами та відбудовано (?). Тепер Маріуполь те саме. І тут, і там чеченці та Кадиров. Хвора уява хворої на голову людини
За його інформацією, також сьогодні у кількастах метрах від "зібрання" влаштували футбольний матч, для зйомок запустили дрон, на появу якого відреагувала охорона Кадирова. Коли охорона Кадирова побачила дрон, то швидко евакуювала Кадирова з сином із міста.
Кадирівці напали в окупованому Мелітополі на блокпост військової поліції рф - ЗМІ22.01.24, 16:02 • 109455 переглядiв