Кадиров таємно відвідав Маріуполь, але швидко втік — Андрющенко

Керівник Чечні Рамзан Кадиров таємно відвідав Маріуполь. Про це повідомив радник маріупольського міського голови Петро Андрющенко. За його інформацією, Кадиров хоче зробити свого сина головою адміністрації, передає УНН.

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У першій половині дня він мав провести нараду в міській окупаційній адміністрації по вул. Громової та потім красиво позувати у Філармонії. Де, власне, наголосити „дон-дон" що син має бути тут головним. Така собі алюзія та паралель. Грозний знищено росіянами та відбудовано (?). Тепер Маріуполь те саме. І тут, і там чеченці та Кадиров. Хвора уява хворої на голову людини пише Андрющенко.

За його інформацією, також сьогодні у кількастах метрах від "зібрання" влаштували футбольний матч, для зйомок запустили дрон, на появу якого відреагувала охорона Кадирова. Коли охорона Кадирова побачила дрон, то швидко евакуювала Кадирова з сином із міста.

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