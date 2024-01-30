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Український фільм "Степне" отримав головний приз на кінофестивалі в італійському Трієсті

Український фільм "Степне" отримав головний приз на кінофестивалі в італійському Трієсті

Київ • УНН

 • 23465 перегляди

Фільм Марини Вроди, який розповідає про літнього чоловіка та останні дні його мами, вразив журі меланхолійним зображенням життя країни, яка зникає.

Фільм "Степне" української режисерки Марини Вроди виборов головний приз 35-го фестивалю фільмів країн Центральної та Східної Європи, що проходив 19-27 січня 2024 року в Трієсті (Італія). Про це пише УНН з посиланням на сайт фестивалю.

Приз "Трієста" дістається фільму режисерки-дебютантки, який особливо вразив нас своїм меланхолійним зображенням життя країни, яка зникає, болю і зниклих надій, переданим водночас ніжно і достовірно - "Степне" Марини Вроди.

- йдеться в заяві журі.

До призу додається грошова винагорода у 5 тисяч евро.

Фільм розповідає про кілька днів життя літнього чоловіка, який приїжджає в українське село Степне, щоб доглядати за мамою, яка помирає. Головні ролі у фільмі виконали Олександр Максяков, Ніна Антонова, Олег Примогенов, Радмила Щеголева. Фільм знято спільно з Німеччиною, Польщею і Словаччиною.

У серпні минулого року кінострічка отримала приз за найкращу режисуру на міжнародному кінофестивалі в Локарно.

Додамо

Кінофестиваль країн Центральної та Східної Європи в Трієсті проводиться з 1998 року після падіння Берлінської стіни з метою розвитку культурних обмінів між європейськими країнами, особливо між Сходом і Заходом у Новій Європі. Конкурсні програми фестивалю фокусуються на оригінальних і новаторських стрічках, а також на роботах, присвячених особливим аспектам і проблемам суспільства та культури країн їхнього виробництва.

"20 днів у Маріуполі": український фільм номінований на Оскар-202423.01.24, 16:14 • 20321 перегляд

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

Культура
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