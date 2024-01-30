Украинский фильм "Степное" получил главный приз на кинофестивале в итальянском Триесте

Фильм "Степное" украинского режиссера Марины Вроды завоевал главный приз 35-го фестиваля фильмов стран Центральной и Восточной Европы, который проходил 19-27 января 2024 года в Триесте (Италия). Об этом пишет УНН со ссылкой на сайт фестиваля.

Приз "Триеста" достается фильму режиссера-дебютантки, который особенно поразил нас своим меланхоличным изображением жизни исчезающей страны, боли и исчезнувших надежд, переданным одновременно нежно и достоверно - "Степное" Марины Вроды. - говорится в заявлении жюри.

К призу прилагается денежное вознаграждение в 5 тысяч евро.

Фильм рассказывает о нескольких днях жизни пожилого мужчины, который приезжает в украинское село Степное, чтобы ухаживать за умирающей мамой. Главные роли в фильме исполнили Александр Максяков, Нина Антонова, Олег Примогенов, Радмила Щеголева. Фильм снят совместно с Германией, Польшей и Словакией.

В августе прошлого года кинолента получила приз за лучшую режиссуру на международном кинофестивале в Локарно.

Добавим

Кинофестиваль стран Центральной и Восточной Европы в Триесте проводится с 1998 года после падения Берлинской стены с целью развития культурных обменов между европейскими странами, особенно между Востоком и Западом в Новой Европе. Конкурсные программы фестиваля фокусируются на оригинальных и новаторских лентах, а также на работах, посвященных особым аспектам и проблемам общества и культуры стран их производства.

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