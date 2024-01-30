Украинский фильм "Степное" получил главный приз на кинофестивале в итальянском Триесте

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Трасса М-17 находится хоть и не под абсолютным, но огневым контролем Сил обороны - Гуменюк
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Непонятно, почему судьи ВС, у которых в рамках дела Князева нашли "меченые купюры", до сих пор без подозрений - Transparency International Украина
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Непонятно, почему судьи ВС, у которых в рамках дела Князева нашли "меченые купюры", до сих пор без подозрений - Transparency International Украина

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Восстановление Киевской области: Руслан Кравченко объяснил причины отклонения некоторых тендерных предложений
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Восстановление Киевской области: Руслан Кравченко объяснил причины отклонения некоторых тендерных предложений

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В комитете ВР сообщили, когда могут рассмотреть законопроекты об использовании биоматериала погибших
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В комитете ВР сообщили, когда могут рассмотреть законопроекты об использовании биоматериала погибших

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Насыщенная неделя, требующая спокойствия: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 января – 4 февраля
29 январь 2024, 10:36  •  152231 просмотра

Насыщенная неделя, требующая спокойствия: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 января – 4 февраля

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Эксперт о возможных злоупотреблениях в Нацбанке: как мы поборем рф, если не побороли сами себя
29 январь 2024, 10:09  •  144191 просмотра

Эксперт о возможных злоупотреблениях в Нацбанке: как мы поборем рф, если не побороли сами себя

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Анонсированный Зеленским Совет по поддержке предпринимательства должен также рассмотреть давление на бизнес со стороны Гетманцева - эксперт
29 январь 2024, 08:50  •  141366 просмотра

Анонсированный Зеленским Совет по поддержке предпринимательства должен также рассмотреть давление на бизнес со стороны Гетманцева - эксперт

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В Польше перевернулся украинский автобус, 20 человек пострадали - Николенко
27 январь 2024, 09:24  •  218140 просмотра

В Польше перевернулся украинский автобус, 20 человек пострадали - Николенко

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Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт
26 январь 2024, 09:56  •  275973 просмотра

Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт

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Новости по теме

Украинский фильм "Степное" получил главный приз на кинофестивале в итальянском Триесте

Фильм Марины Вроды, который рассказывает о пожилом мужчине и последних днях его мамы, поразил жюри меланхоличным изображением жизни страны, которая исчезает.

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Украинский фильм "Степное" получил главный приз на кинофестивале в итальянском Триесте

Снаряды, вооружение и кибербезопасность: Нидерланды выделили 122 миллиона евро на помощь Украине

Правительство Нидерландов объявило о выделении 122 миллионов евро новой военной помощи Украине, в том числе 87 миллионов евро на артиллерийские снаряды, 25 миллионов на закупку оружия и 10 миллионов на усиление киберзащиты Украины.

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Снаряды, вооружение и кибербезопасность: Нидерланды выделили 122 миллиона евро на помощь Украине

Генсек НАТО Столтенберг приехал в США: будет договариваться о поддержке Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Вашингтон, чтобы подготовиться к июльскому саммиту НАТО, на котором будут приняты важные решения относительно продолжения поддержки Украины, усиления обороны и сдерживания НАТО.

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Генсек НАТО Столтенберг приехал в США: будет договариваться о поддержке Украины

Украина улучшила позицию в индексе восприятия коррупции: получила 36 баллов из 100

В 2023 году Украина заняла 104 место из 180 стран в мировом индексе восприятия коррупции, улучшив свою позицию на 3 пункта и получив 36 баллов из 100 возможных. За последние 10 лет после Революции Достоинства Украина добавила 11 баллов, что является наибольшим приростом среди нынешних стран-кандидатов на вступление в ЕС.

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Украина улучшила позицию в индексе восприятия коррупции: получила 36 баллов из 100

Атака дронов на Харьковщину: прокуратура показала последствия удара по Змиеву

российские оккупационные войска атаковали Харьковскую область с помощью беспилотников 29 января, в результате чего был ранен один работник и повреждены здания гражданских предприятий и жилые дома. Прокуратура начала расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

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Атака дронов на Харьковщину: прокуратура показала последствия удара по Змиеву

россияне сбросили взрывчатку с беспилотника вблизи гумштаба на Херсонщине: есть раненый

российские войска сбросили взрывчатку с беспилотника возле здания гуманитарного штаба в Херсонской области, ранив 50-летнего мужчину.

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россияне сбросили взрывчатку с беспилотника вблизи гумштаба на Херсонщине: есть раненый

Конституционный суд Албании одобрил соглашение с Италией о создании центров содержания мигрантов

Конституционный суд Албании одобрил соглашение с Италией о создании временных центров содержания мигрантов в Албании. Ранее соглашение оспаривала оппозиция, но теперь ожидается, что оно будет ратифицировано парламентом Албании, где большинство имеет партия премьер-министра Эди Рамы.

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Конституционный суд Албании одобрил соглашение с Италией о создании центров содержания мигрантов

Украина испытывает беспилотники сразу в бою - Камышин

Украина испытывает новые беспилотники в реальных боевых условиях, а не на полигонах, из-за срочности войны, утверждает министр стратегических отраслей промышленности страны. Он рассказал журналу Time, что Украине не хватает времени на проведение обычных испытаний, и она вынуждена вносить коррективы в то время, когда беспилотники уже используются против российских целей.

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Украина испытывает беспилотники сразу в бою - Камышин

Вражеский удар по Мирнограду в Донецкой области: чрезвычайники спасли из-под завалов женщину

Спасатели в Мирнограде Донецкой области спасли женщину, которая оказалась под завалами после того, как российский удар повредил двухэтажный дом.

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Вражеский удар по Мирнограду в Донецкой области: чрезвычайники спасли из-под завалов женщину

"Интенсивность боевых действий растет, и мы не видим света в конце тоннеля" - глава дипломатии ЕС о развязанной рф войне

Война рф против Украины продолжается и, если можно так сказать, интенсивность боевых действий растет, и "мы не видим света в конце тоннеля", заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель. Он подчеркнул важность защиты принципов суверенитета и территориальной целостности и избежания мира, где "сила имеет право"

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"Интенсивность боевых действий растет, и мы не видим света в конце тоннеля" - глава дипломатии ЕС о развязанной рф войне