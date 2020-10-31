Малюська про рішення КСУ: як правило, перед приїздом місії МВФ щось трапляється

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України статтю 366-1 КК, яка передбачає відповідальність за брехню у декларації.

Пізніше, під час термінового засідання РНБО Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що події, пов’язані із рішенням КСУ, дає підстави вважати, що існує цілісний план, спрямований проти основ української державності.

Своєю чергою, Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, яким пропонує звільнити весь склад Конституційного суду.

Зокрема, представник президента в КСУ Федір Веніславський заявив, що президентський законопроект “Про відновлення довіри до конституційного судочинства” повністю відповідає цінностям, закріпленими в Конституції.

У свою чергу, органи Ради Європи — Венеційська комісія та Група держав проти корупції (GRECO) — назвали “грубим порушенням” законопроект президента Зеленського. На це представник президента у КСУ Веніславський відповів, що “оцінює адекватно” таку заяву Венеціанської комісії.

Втім, в Європарламенті підтримали законопроект Зеленського.