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Малюська про рішення КСУ: як правило, перед приїздом місії МВФ щось трапляється

Малюська про рішення КСУ: як правило, перед приїздом місії МВФ щось трапляється

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 листопада. УНН. Зазвичай, в Україні “щось трапляється” перед приїздом місії Міжнародного валютного фонду, заявив міністр юстиції України Денис Малюська. Так міністр прокоментував рішення Конституційного суду, який скасував відповідальність за декларування недостовірної інформації, передає УНН із посиланням на “Радіо Свобода”.

У нього запитали, чи вважає він, що судді Конституційного суду реагували на опитування від президента України Володимира Зеленського. Громадян, зокрема, запитували, чи підтримують вони довічне ув’язнення за корупцію в особливо великих розмірах.

“Я думаю, що навряд чи це пов’язано хоч якось з опитуванням. Тому що рішення очікувалося. Скоріше співпадіння трапляються інші у нас. Як правило, перед тим, як має приїхати місія МВФ, трапляється щось, що б’є дуже сильно по наших програмах і зобов’язаннях, які вже імплементовують, що потенційно може відстрочити приїзд місії МВФ. І це історично”, — сказав Малюська.

Він не виключає, що хтось намагається зірвати співпрацю України з міжнародними партнерами.

“Збіг завжди буває. Тобто можна не ходити до ворожки — завжди перед приїздом місії МВФ, перед запланованим приїздом відбудеться щось негативне. І МВФ це знає. Вони розуміють, що слід очікувати негативу, що може зривати їхню місію. Вони вже навіть на це дивляться більш-менш поблажливо, розуміючи, що це внутрішньоукраїнські ігри”, — додав Малюська.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України статтю 366-1 КК, яка передбачає відповідальність за брехню у декларації.

Пізніше, під час термінового засідання РНБО Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що події, пов’язані із рішенням КСУ, дає підстави вважати, що існує цілісний план, спрямований проти основ української державності.

Своєю чергою, Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, яким пропонує звільнити весь склад Конституційного суду.

Зокрема, представник президента в КСУ Федір Веніславський заявив, що президентський законопроект “Про відновлення довіри до конституційного судочинства” повністю відповідає цінностям, закріпленими в Конституції.

У свою чергу, органи Ради Європи — Венеційська комісія та Група держав проти корупції (GRECO) — назвали “грубим порушенням” законопроект президента Зеленського. На це представник президента у КСУ Веніславський відповів, що “оцінює адекватно” таку заяву Венеціанської комісії.

Втім, в Європарламенті підтримали законопроект Зеленського.

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