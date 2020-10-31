Малюська о решении КСУ: как правило, перед приездом миссии МВФ что-то случается

Напомним, 27 октября Конституционный суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины статью 366-1 УК, предусматривающей ответственность за ложь в декларации.
Позже, во время срочного заседания СНБО Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что события, связанные с решением КСУ, дает основания полагать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности.
В свою очередь, Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает освободить весь состав Конституционного суда.
В частности, представитель президента в КСУ Федор Вениславский заявил, что президентский законопроект “О восстановлении доверия к конституционного судопроизводства” полностью соответствует ценностям, закрепленным в Конституции.
В свою очередь, органы Совета Европы — Венецианская комиссия и Группа государств против коррупции (GRECO) — назвали “грубым нарушением” законопроект президента Зеленского. На это представитель президента в КСУ Вениславский ответил, что “оценивает адекватно” такое заявление Венецианской комиссии.
Впрочем, в Европарламенте поддержали законопроект Зеленского.