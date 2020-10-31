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Малюська о решении КСУ: как правило, перед приездом миссии МВФ что-то случается

Малюська о решении КСУ: как правило, перед приездом миссии МВФ что-то случается

Киев  •  УНН

 • 13645 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Обычно, в Украине "что-то случается" перед приездом миссии Международного валютного фонда, заявил министр юстиции Украины Денис Малюська. Так министр прокомментировал решение Конституционного суда, который отменил ответственность за декларирование недостоверной информации, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

У него спросили, считает ли он, что судьи Конституционного суда реагировали на опрос от президента Украины Владимира Зеленского. Граждан, в частности, спрашивали, поддерживают ли они пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах.

“Я думаю, что вряд ли это связано как-то с опросом. Потому что решение ожидалось. Скорее совпадение случаются другие у нас. Как правило, перед тем, как приедет миссия МВФ, случается что-то, что бьет очень сильно по нашим программам и обязательствам, которые уже имплементируют, что потенциально может отсрочить приезд миссии МВФ. И это исторически”, — сказал Малюська.

Он не исключает, что кто-то пытается сорвать сотрудничество Украины с международными партнерами.

“Совпадение всегда бывает. То есть, к гадалке можно не ходить — всегда перед приездом миссии МВФ, перед запланированным приездом произойдет что-то негативное. И МВФ это знает. Они понимают, что следует ожидать негатива, который может сорвать их миссию. Они уже даже на это смотрят более или менее снисходительно, понимая, что это внутриукраинские игры”, — добавил Малюська.

Напомним, 27 октября Конституционный суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины статью 366-1 УК, предусматривающей ответственность за ложь в декларации.

Позже, во время срочного заседания СНБО Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что события, связанные с решением КСУ, дает основания полагать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности.

В свою очередь, Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает освободить весь состав Конституционного суда.

В частности, представитель президента в КСУ Федор Вениславский заявил, что президентский законопроект “О восстановлении доверия к конституционного судопроизводства” полностью соответствует ценностям, закрепленным в Конституции.

В свою очередь, органы Совета Европы — Венецианская комиссия и Группа государств против коррупции (GRECO) — назвали “грубым нарушением” законопроект президента Зеленского. На это представитель президента в КСУ Вениславский ответил, что “оценивает адекватно” такое заявление Венецианской комиссии.

Впрочем, в Европарламенте поддержали законопроект Зеленского.

Украинские Национальные Новости

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