Малюська о решении КСУ: как правило, перед приездом миссии МВФ что-то случается

У него спросили, считает ли он, что судьи Конституционного суда реагировали на опрос от президента Украины Владимира Зеленского. Граждан, в частности, спрашивали, поддерживают ли они пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах.

“Я думаю, что вряд ли это связано как-то с опросом. Потому что решение ожидалось. Скорее совпадение случаются другие у нас. Как правило, перед тем, как приедет миссия МВФ, случается что-то, что бьет очень сильно по нашим программам и обязательствам, которые уже имплементируют, что потенциально может отсрочить приезд миссии МВФ. И это исторически”, — сказал Малюська.

Он не исключает, что кто-то пытается сорвать сотрудничество Украины с международными партнерами.

“Совпадение всегда бывает. То есть, к гадалке можно не ходить — всегда перед приездом миссии МВФ, перед запланированным приездом произойдет что-то негативное. И МВФ это знает. Они понимают, что следует ожидать негатива, который может сорвать их миссию. Они уже даже на это смотрят более или менее снисходительно, понимая, что это внутриукраинские игры”, — добавил Малюська.