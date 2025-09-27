Майже 9 тисяч абонентів Запоріжжя залишилися без світла через атаку рф
Київ • УНН
Внаслідок ворожої атаки в ніч проти 27 вересня майже 9 тисяч абонентів у Запоріжжі залишилися без електропостачання. Це сталося після того, як 26 вересня російська армія завдала щонайменше два удари по Запоріжжю, поціливши в об'єкт цивільної інфраструктури.
У ніч проти 27 вересня через ворожу атаку без електропостачання залишилися майже 9 тисяч абонентів у Запоріжжі. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал начальника Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Івана Федорова.
Внаслідок ворожої атаки без світла залишилось майже 9 тисяч абонентів Запоріжжя
Нагадаємо
Ввечері 26 вересня російська армія здійснила щонайменше два удари по Запоріжжю, поціливши в об'єкт цивільної інфраструктури. Внаслідок обстрілу є постраждалі, частково зруйновано будівлю магазину.
рф знову атакує енергетику України: холод і темрява як зброя не пройдуть - ЦПД15.09.25, 13:06 • 4046 переглядiв