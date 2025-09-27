$41.490.08
26 вересня, 14:33 • 19298 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 35631 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
26 вересня, 13:31 • 18630 перегляди
Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто заразPhoto
26 вересня, 12:45 • 19089 перегляди
Зеленський попросив Трампа надати Україні ракети Tomahawk на закритій в ООН – TelegraphVideo
Ексклюзив
26 вересня, 09:46 • 21961 перегляди
Економіст прокоментував мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
Ексклюзив
26 вересня, 09:25 • 21648 перегляди
Суд розгляне клопотання про скасування постанови про закриття справи проти головного юриста НБУ ЗимиPhoto
26 вересня, 09:01 • 36251 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 40475 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 05:30 • 44617 перегляди
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
25 вересня, 17:19 • 28936 перегляди
В Україні планують збільшити зарплати медикам на територіях активних і можливих бойових дій: скільки отримуватимуть
Майже 9 тисяч абонентів Запоріжжя залишилися без світла через атаку рф

Київ • УНН

 • 408 перегляди

Внаслідок ворожої атаки в ніч проти 27 вересня майже 9 тисяч абонентів у Запоріжжі залишилися без електропостачання. Це сталося після того, як 26 вересня російська армія завдала щонайменше два удари по Запоріжжю, поціливши в об'єкт цивільної інфраструктури.

Майже 9 тисяч абонентів Запоріжжя залишилися без світла через атаку рф

У ніч проти 27 вересня через ворожу атаку без електропостачання залишилися майже 9 тисяч абонентів у Запоріжжі. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал начальника Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Івана Федорова.  

Внаслідок ворожої атаки без світла залишилось майже 9 тисяч абонентів Запоріжжя

- йдеться у дописі чиновника.

Нагадаємо

Ввечері 26 вересня російська армія здійснила щонайменше два удари по Запоріжжю, поціливши в об'єкт цивільної інфраструктури. Внаслідок обстрілу є постраждалі, частково зруйновано будівлю магазину.

рф знову атакує енергетику України: холод і темрява як зброя не пройдуть - ЦПД15.09.25, 13:06 • 4046 переглядiв

Віта Зеленецька

Війна в Україні
Електроенергія
Іван Федоров
Запоріжжя