Почти 9 тысяч абонентов Запорожья остались без света из-за атаки РФ
Киев • УНН
В результате вражеской атаки в ночь на 27 сентября почти 9 тысяч абонентов в Запорожье остались без электроснабжения. Это произошло после того, как 26 сентября российская армия нанесла по меньшей мере два удара по Запорожью, попав в объект гражданской инфраструктуры.
В ночь на 27 сентября из-за вражеской атаки без электроснабжения остались почти 9 тысяч абонентов в Запорожье. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал начальника Запорожской областной военной администрации (ОВА) Ивана Федорова.
Напомним
Вечером 26 сентября российская армия нанесла по меньшей мере два удара по Запорожью, попав в объект гражданской инфраструктуры. В результате обстрела есть пострадавшие, частично разрушено здание магазина.
