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Ляшко: захворюваність на COVID-19 в Україні не знижується, але система охорони здоров'я справляється

Київ • УНН

 • 20322 перегляди

КИЇВ. 5 травня. УНН. Захворюваність на COVID-19 в Україні не знижується, але система охорони здоров'я справляється. Про це сказав заступник міністра охорони здоров’я та головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі ток-шоу “Свобода слова”, передає УНН.

Ляшко: захворюваність на COVID-19 в Україні не знижується, але система охорони здоров'я справляється

“Так, є проблеми. Проблеми в тому, що захворюваність на коронавірусну хворобу в Україні не знижується. Ми зараз уже десь з 17 квітня перебуваємо в діапазоні кількості випадків захворювання від 350 до 550 (інфікованих за добу — ред), така ситуація триває 18 днів. І коли ми розглядаємо, а що у нас відбувається в закладах охорони здоров’я, чи готова вона справлятись з такою кількістю захворювань... Ми бачимо спроможність системи охорони здоров’я справлятись, тому було прийнято рішення поступово знаходити і балансувати між відновленням економіки і протиепідемічними заходами”, — сказав Ляшко.

Він додав, що зараз система охорони здоров’я має підготовлені 26 тисяч місць для потенційно інфікованих. “Заповнені хворими зараз — 3 тисячі ліжок. Тобто ми бачимо, що 12 відсотків ліжок заповнені хворими з коронавірусною хворобою. При тому, що активних хворих у нас 9 тисяч”, — сказав Ляшко.

Головний санітарний лікар України відмітив, що епідеміологічні заходи повинні зберігатися до повного виходу із карантину.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксований 12 331 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, з них 303 — летальні.

Зокрема, Кабмін ухвалив рішення про пом’якшення карантину з 12 травня, але продовжив його до 22 травня.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.

У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.

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