Ляшко: заболеваемость на COVID-19 в Украине не снижается, но система здравоохранения справляется
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Заболеваемость на COVID-19 в Украине не снижается, но система здравоохранения справляется. Об этом сказал заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире ток-шоу "Свобода слова", передает УНН.
“Да, есть проблемы. Проблемы в том, что заболеваемость коронавирусной болезнью в Украине не снижается. Мы сейчас уже где-то с 17 апреля находимся в диапазоне количества случаев заболевания от 350 до 550 (инфицированных за сутки — ред), такая ситуация длится 18 дней. И когда мы рассматриваем, а что у нас происходит в учреждениях здравоохранения, готова ли она справляться с таким количеством заболеваний ... Мы видим способность системы здравоохранения справляться, поэтому было принято решение постепенно находить и балансировать между восстановлением экономики и противоэпидемические меры”, — сказал Ляшко.
Он добавил, что сейчас система здравоохранения имеет подготовленные 26 тысяч койко-мест для потенциально инфицированных. “Заполненные больными сейчас — 3 тысяч коек. То есть мы видим, что 12 процентов коек заполнены больными с коронавирусной болезнью. При том, что активных больных у нас 9 тысяч”, — сказал Ляшко.
Главный санитарный врач Украины отметил, что эпидемиологические мероприятия должны сохраниться до полного выхода из карантина.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксирован 12331 случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 303 — летальные.
В частности, Кабмин принял решение о смягчении карантина с 12 мая, но продлил его до 22 мая.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.
Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.
В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.