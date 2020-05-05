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Ляшко: заболеваемость на COVID-19 в Украине не снижается, но система здравоохранения справляется

Киев • УНН

 • 20322 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Заболеваемость на COVID-19 в Украине не снижается, но система здравоохранения справляется. Об этом сказал заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире ток-шоу "Свобода слова", передает УНН.

Ляшко: заболеваемость на COVID-19 в Украине не снижается, но система здравоохранения справляется

“Да, есть проблемы. Проблемы в том, что заболеваемость коронавирусной болезнью в Украине не снижается. Мы сейчас уже где-то с 17 апреля находимся в диапазоне количества случаев заболевания от 350 до 550 (инфицированных за сутки — ред), такая ситуация длится 18 дней. И когда мы рассматриваем, а что у нас происходит в учреждениях здравоохранения, готова ли она справляться с таким количеством заболеваний ... Мы видим способность системы здравоохранения справляться, поэтому было принято решение постепенно находить и балансировать между восстановлением экономики и противоэпидемические меры”, — сказал Ляшко.

Он добавил, что сейчас система здравоохранения имеет подготовленные 26 тысяч койко-мест для потенциально инфицированных. “Заполненные больными сейчас — 3 тысяч коек. То есть мы видим, что 12 процентов коек заполнены больными с коронавирусной болезнью. При том, что активных больных у нас 9 тысяч”, — сказал Ляшко.

Главный санитарный врач Украины отметил, что эпидемиологические мероприятия должны сохраниться до полного выхода из карантина.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксирован 12331 случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 303 — летальные.

В частности, Кабмин принял решение о смягчении карантина с 12 мая, но продлил его до 22 мая.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.

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