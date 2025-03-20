Лідери ЄС закликали рф до справжньої політичної волі для припинення війни, не бачать "реальних переговорів" - Guardian
Київ • УНН
Лідери ЄС обговорили з Зеленським ситуацію в Україні та переговори під керівництвом США. Вони дійшли згоди, що наразі реальних переговорів не ведеться.
Лідери ЄС погодилися, що "наразі реальних переговорів не ведеться", після обговорення спроб президента США Дональда Трампа покласти край війні володимира путіна проти України, з посиланням на офіційного представника ЄС повідомляє The Guardian, пише УНН.
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Лідери Європи, як зазначається, уже висловили глибокий скептицизм щодо того, що російський президент серйозно налаштований щодо припинення трирічної війни, яку він розпочав.
Лідери ЄС, які зустрічаються в Брюсселі на саміті, "провели швидкий обмін думками" з Президентом України Володимиром Зеленським, який приєднався через відеозв’язок, згідно зі звітом щодо зустрічі від офіційного представника ЄС.
У заяві говориться: "Вони обговорили ситуацію на місці в Україні та поточний стан переговорів під керівництвом США. Була спільна думка, що реальні переговори наразі не ведуться".
Лідери ЄС також обговорили, як підтримати Україну політично та військово у переговорах, які тривали близько двох годин.
Демонстрація підтримки була затьмарена відмовою Угорщини підписати спільний текст, пише видання. "Європейська рада закликала росію проявити справжню політичну волю для припинення війни", - ідеться у тексті, який Віктор Орбан відмовився підтримати.
У ньому також зазначається, що ЄС залишається "готовим посилити подальший тиск на росію", включно з новими санкціями та більш жорстким дотриманням існуючих обмежувальних заходів.
ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках20.03.25, 16:22 • 174696 переглядiв