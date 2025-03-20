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Лидеры ЕС призвали рф к настоящей политической воле для прекращения войны, не видят "реальных переговоров" - Guardian

Киев • УНН

 • 9859 просмотра

Лидеры ЕС обсудили с Зеленским ситуацию в Украине и переговоры под руководством США. Они пришли к согласию, что сейчас реальных переговоров не ведется.

Лидеры ЕС призвали рф к настоящей политической воле для прекращения войны, не видят "реальных переговоров" - Guardian

Лидеры ЕС согласились, что "в настоящее время реальные переговоры не ведутся", после обсуждения попыток президента США Дональда Трампа положить конец войне владимира путина против Украины, со ссылкой на официального представителя ЕС сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

Лидеры Европы, как отмечается, уже выразили глубокий скептицизм относительно того, что российский президент серьезно настроен относительно прекращения трехлетней войны, которую он начал.

Лидеры ЕС, которые встречаются в Брюсселе на саммите, "провели быстрый обмен мнениями" с Президентом Украины Владимиром Зеленским, который присоединился через видеосвязь, согласно отчету о встрече от официального представителя ЕС.

В заявлении говорится: "Они обсудили ситуацию на месте в Украине и текущее состояние переговоров под руководством США. Было общее мнение, что реальные переговоры в настоящее время не ведутся".

Лидеры ЕС также обсудили, как поддержать Украину политически и военно в переговорах, которые длились около двух часов.

Демонстрация поддержки была омрачена отказом Венгрии подписать совместный текст, пишет издание. "Европейский совет призвал россию проявить подлинную политическую волю для прекращения войны", - говорится в тексте, который Виктор Орбан отказался поддержать.

В нем также отмечается, что ЕС остается "готовым усилить дальнейшее давление на россию", включая новые санкции и более жесткое соблюдение существующих ограничительных мер.

ЕС на уровне 26 лидеров принял заявление по Украине на фоне оппозиции Венгрии: что в выводах 20.03.25, 16:22 • 174670 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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