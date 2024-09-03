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"Летючий Чорнобиль": дослідники виявили ймовірне розташування новітньої російської ядерної ракети “Буревестник”

"Летючий Чорнобиль": дослідники виявили ймовірне розташування новітньої російської ядерної ракети “Буревестник”

Київ • УНН

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Американські дослідники визначили можливе місце базування російської ядерної крилатої ракети "Буревестник". Об'єкт знаходиться за 475 км на північ від Москви та включає дев'ять пускових установок.

Американські дослідники заявили, що визначили ймовірне місце розміщення новітньої російської міжконтинентальної крилатої ракети з ядерною установкою "Буревестник". Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Такого висновку після аналізу супутникових даних дійшли Декер Евелет і Джеффрі Льюїс з аналітичної компанії CNA та Інституту міжнародних досліджень Мідлбері.

Вони зокрема посилаються на супутникові знімки американської Planet Labs. На фото зображено об'єкт, що знаходиться за 475 км на північ від москви, неподалік сховища ядерних боєголовок, і має кодові назви "Вологда-20" та "Чебсара".

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Як стверджують Евелет і Льюїс, він включає дев'ять пускових установок, розміщених трьома групами всередині високих берм, призначених для захисту від зовнішньої атаки або випадкового вибуху.

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Це місце призначене для великої стаціонарної ракетної системи, і єдиною великою стаціонарною ракетною системою, яку вони (росія - ред.) зараз розробляють, є "Буревестник" (SSC-X-9 Skyfall у класифікації НАТО - ред.)

- впевнений Льюїс

Доповнення

Про ракету "Буревестник", яка завдяки ядерному двигуну повинна мати необмежену дальність, путін вперше оголосив у 2018 році, рекламуючи її як "невразливу".

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Але із 13 відомих її випробувань, за даними Nuclear Threat Initiative, 11 закінчилися невдало. У 2019 році "Буревестник" упав у Баренцеве море, а під час місії з його вилучення стався вибух, внаслідок якого загинуло 7 людей, у тому числі вчені з ядерного центру в Сарові.

Скайфолл — це унікальна дурна система зброї, летючий Чорнобиль, який становить більшу загрозу для росії, ніж для інших країн

- переконаний колишній високопосадовець Державного департаменту Томас Кантрімен.

Зазначається, що крім ядерної боєголовки ракета має на борту ядерне паливо, може залишати за собою радіаційний "вихлоп" при польоті, а її падіння загрожує забрудненням місцевості.

Нагадаємо

Влітку у The Telegraph заявили, що НАТО розглядає можливість приведення більшої кількості ядерних озброєнь у стан бойової готовності і підвищення прозорості свого ядерного арсеналу для стримування потенційних загроз з боку рф та Китаю.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

Війна

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