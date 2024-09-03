"Летающий Чернобыль": исследователи обнаружили вероятное расположение новейшей российской ядерной ракеты "Буревестник"
Киев • УНН
Американские исследователи определили возможное место базирования российской ядерной крылатой ракеты "Буревестник". Объект находится в 475 км к северу от Москвы и включает девять пусковых установок.
Американские исследователи заявили, что определили вероятное место размещения новейшей российской межконтинентальной крылатой ракеты с ядерной установкой «Буревестник». Об этом пишет Reuters, передает УНН.
Детали
К такому выводу после анализа спутниковых данных пришли Декер Эвелет и Джеффри Льюис из аналитической компании CNA и Института международных исследований Мидлбери.
Они в частности ссылаются на спутниковые снимки американской Planet Labs. На фото изображен объект, который находится в 475 км к северу от Москвы, недалеко от хранилища ядерных боеголовок, и имеет кодовые названия «Вологда-20» и «Чебсара».
Как утверждают Эвелет и Льюис, он включает девять пусковых установок, размещенных тремя группами внутри высоких берм, предназначенных для защиты от внешней атаки или случайного взрыва.
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Это место предназначено для большой стационарной ракетной системы, и единственной большой стационарной ракетной системой, которую они (россия - ред.) сейчас разрабатывают, является «Буревестник» (SSC-X-9 Skyfall в классификации НАТО - ред.)
Дополнение
О ракете «Буревестник», которая благодаря ядерному двигателю должна иметь неограниченную дальность, путин впервые объявил в 2018 году, рекламируя ее как «неуязвимую».
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Но из 13 известных ее испытаний, по данным Nuclear Threat Initiative, 11 закончились неудачно. В 2019 году «Буревестник» упал в Баренцево море, а во время миссии по его извлечению произошел взрыв, в результате которого погибло 7 человек, в том числе ученые из ядерного центра в Сарове.
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Отмечается, что кроме ядерной боеголовки ракета имеет на борту ядерное топливо, может оставлять за собой радиационный «выхлоп» при полете, а ее падение грозит загрязнением местности.
Напомним,
Летом в The Telegraph заявили, что НАТО рассматривает возможность приведения большего количества ядерных вооружений в состояние боевой готовности и повышения прозрачности своего ядерного арсенала для сдерживания потенциальных угроз со стороны РФ и Китая.