"Летающий Чернобыль": исследователи обнаружили вероятное расположение новейшей российской ядерной ракеты "Буревестник"

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Суд Венесуэлы выдал ордер на арест оппозиционного лидера Эдмундо Гонсалеса

Суд Венесуэлы выдал ордер на арест оппозиционного лидера Эдмундо Гонсалеса

  •  109527 просмотра
3 сентября: День рождения бюстгальтера, День открытия уникальности ДНК

3 сентября: День рождения бюстгальтера, День открытия уникальности ДНК

  •  67649 просмотра
Украина и Панама обсудили сотрудничество в ООН и мирный план

Украина и Панама обсудили сотрудничество в ООН и мирный план

  •  100981 просмотра
Расследование ГБР в отношении главного юриста НБУ: новый вызов для регулятора

Расследование ГБР в отношении главного юриста НБУ: новый вызов для регулятора

  •  100565 просмотра
Без огласки кина не будет или как АРМА управляет активами

Без огласки кина не будет или как АРМА управляет активами

  •  62303 просмотра
публикации
Без огласки кина не будет или как АРМА управляет активами

Без огласки кина не будет или как АРМА управляет активами

  •  62303 просмотра
Налоговая тянет время: проверка банка "Конкорд" вышла за пределы разумных сроков

Налоговая тянет время: проверка банка "Конкорд" вышла за пределы разумных сроков
Эксклюзив

  •  76014 просмотра
Расследование ГБР в отношении главного юриста НБУ: новый вызов для регулятора

Расследование ГБР в отношении главного юриста НБУ: новый вызов для регулятора

  •  100565 просмотра
«Цирк» в Ровно, вторая подряд победа „Левого берега“ и тревога в Кривом Роге: результат 5 тура УПЛ

«Цирк» в Ровно, вторая подряд победа „Левого берега“ и тревога в Кривом Роге: результат 5 тура УПЛ
Эксклюзив

  •  135629 просмотра
Публичное давление вместо доказательств: как НАБУ злоупотребляет полномочиями, нарушая презумпцию невиновности

Публичное давление вместо доказательств: как НАБУ злоупотребляет полномочиями, нарушая презумпцию невиновности
Эксклюзив

  •  132191 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
3 сентября: День рождения бюстгальтера, День открытия уникальности ДНК

3 сентября: День рождения бюстгальтера, День открытия уникальности ДНК

  •  67600 просмотра
Новые снимки раскрывают глубину медленного распада "Титаника"

Новые снимки раскрывают глубину медленного распада "Титаника"

2 сентября 2024, 09:25  •  105522 просмотра
2 сентября: День кокоса, День нотариата в Украине

2 сентября: День кокоса, День нотариата в Украине

2 сентября 2024, 03:03  •  108769 просмотра
1 сентября: День предпринимателя в Украине, Всемирный день написания писем, Всемирный день написания писем

1 сентября: День предпринимателя в Украине, Всемирный день написания писем, Всемирный день написания писем

1 сентября 2024, 03:03  •  109604 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить осенью: что посмотреть

5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить осенью: что посмотреть

31 августа 2024, 18:17  •  106167 просмотра
Актуальное
"Летающий Чернобыль": исследователи обнаружили вероятное расположение новейшей российской ядерной ракеты "Буревестник"

"Летающий Чернобыль": исследователи обнаружили вероятное расположение новейшей российской ядерной ракеты "Буревестник"

Киев  •  УНН

3 сентября 2024, 10:53  •  9457 просмотра

Read in English

Американские исследователи определили возможное место базирования российской ядерной крылатой ракеты "Буревестник". Объект находится в 475 км к северу от Москвы и включает девять пусковых установок.

Американские исследователи заявили, что определили вероятное место размещения новейшей российской межконтинентальной крылатой ракеты с ядерной установкой «Буревестник». Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

К такому выводу после анализа спутниковых данных пришли Декер Эвелет и Джеффри Льюис из аналитической компании CNA и Института международных исследований Мидлбери.

Они в частности ссылаются на спутниковые снимки американской Planet Labs. На фото изображен объект, который находится в 475 км к северу от Москвы, недалеко от хранилища ядерных боеголовок, и имеет кодовые названия «Вологда-20» и «Чебсара».

Image

Как утверждают Эвелет и Льюис, он включает девять пусковых установок, размещенных тремя группами внутри высоких берм, предназначенных для защиты от внешней атаки или случайного взрыва.

Американці пообіцяли росіянам уразити усі їхні позиції в Україні, якщо ті підірвуть ядерку - Сікорський25 мая 2024, 09:39 • 109843 просмотра

Это место предназначено для большой стационарной ракетной системы, и единственной большой стационарной ракетной системой, которую они (россия - ред.) сейчас разрабатывают, является «Буревестник» (SSC-X-9 Skyfall в классификации НАТО - ред.)

- уверен Льюис

Дополнение

О ракете «Буревестник», которая благодаря ядерному двигателю должна иметь неограниченную дальность, путин впервые объявил в 2018 году, рекламируя ее как «неуязвимую».

У кремлі заявили, що ядерні навчання рф є відповіддю на заяви Заходу щодо введення військ в Україну6 мая 2024, 10:29 • 23243 просмотра

Но из 13 известных ее испытаний, по данным Nuclear Threat Initiative, 11 закончились неудачно. В 2019 году «Буревестник» упал в Баренцево море, а во время миссии по его извлечению произошел взрыв, в результате которого погибло 7 человек, в том числе ученые из ядерного центра в Сарове.

Скайфолл - это уникальная глупая система оружия, летучий Чернобыль, который представляет большую угрозу для россии, чем для других стран

- убежден бывший высокопоставленный чиновник Государственного департамента Томас Кантримен.

Отмечается, что кроме ядерной боеголовки ракета имеет на борту ядерное топливо, может оставлять за собой радиационный «выхлоп» при полете, а ее падение грозит загрязнением местности.

Напомним,

Летом в The Telegraph заявили, что НАТО рассматривает возможность приведения большего количества ядерных вооружений в состояние боевой готовности и повышения прозрачности своего ядерного арсенала для сдерживания потенциальных угроз со стороны РФ и Китая.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Война
Эксклюзив
Основательница двух брендов трикотажной одежды: "В Броварах власть, которая слышит предпринимателей"
  •  7792 просмотра

Основательница двух брендов трикотажной одежды: "В Броварах власть, которая слышит предпринимателей"

Атлетка Ботурчук завоевала бронзу на Паралимпиаде-2024
  •  17764 просмотра

Атлетка Ботурчук завоевала бронзу на Паралимпиаде-2024

Эксклюзив
Повышение акцизов: эксперт объяснил, на сколько в сентябре может вырасти стоимость сжиженного газа
  •  42072 просмотра

Повышение акцизов: эксперт объяснил, на сколько в сентябре может вырасти стоимость сжиженного газа

Эксклюзив
Налоговая тянет время: проверка банка "Конкорд" вышла за пределы разумных сроков
  •  76001 просмотра

Налоговая тянет время: проверка банка "Конкорд" вышла за пределы разумных сроков

Эксклюзив
ВР сегодня рассмотрит вопрос увольнения министров
  •  93367 просмотра

ВР сегодня рассмотрит вопрос увольнения министров

Эксклюзив
«Цирк» в Ровно, вторая подряд победа „Левого берега“ и тревога в Кривом Роге: результат 5 тура УПЛ
  •  135628 просмотра

«Цирк» в Ровно, вторая подряд победа „Левого берега“ и тревога в Кривом Роге: результат 5 тура УПЛ

Сразу две медали: пловцы Остапченко и Паламарчук получили "золото" и "бронзу" на Паралимпиаде-2024
  •  105000 просмотра

Сразу две медали: пловцы Остапченко и Паламарчук получили "золото" и "бронзу" на Паралимпиаде-2024

Эксклюзив
Публичное давление вместо доказательств: как НАБУ злоупотребляет полномочиями, нарушая презумпцию невиновности
  •  132189 просмотра

Публичное давление вместо доказательств: как НАБУ злоупотребляет полномочиями, нарушая презумпцию невиновности

Эксклюзив
Все начиналось с 400 долларов и одной вязальной машинки - как в Броварах работает трикотажная фабрика, о которой знают в Украине и за рубежом
  •  129182 просмотра

Все начиналось с 400 долларов и одной вязальной машинки - как в Броварах работает трикотажная фабрика, о которой знают в Украине и за рубежом

Эксклюзив
День рождения гривны: эксперты КНИИСЭ рассказали, как усиливается защита национальной валюты, о хитростях фальшивомонетчиков и опыте в их разоблачении
  •  75700 просмотра

День рождения гривны: эксперты КНИИСЭ рассказали, как усиливается защита национальной валюты, о хитростях фальшивомонетчиков и опыте в их разоблачении

Популярные

Без огласки кина не будет или как АРМА управляет активами

Без огласки кина не будет или как АРМА управляет активами

  •  62303 просмотра
Расследование ГБР в отношении главного юриста НБУ: новый вызов для регулятора

Расследование ГБР в отношении главного юриста НБУ: новый вызов для регулятора

  •  100565 просмотра
Украина и Панама обсудили сотрудничество в ООН и мирный план

Украина и Панама обсудили сотрудничество в ООН и мирный план

  •  100981 просмотра
3 сентября: День рождения бюстгальтера, День открытия уникальности ДНК

3 сентября: День рождения бюстгальтера, День открытия уникальности ДНК

  •  67649 просмотра
Суд Венесуэлы выдал ордер на арест оппозиционного лидера Эдмундо Гонсалеса

Суд Венесуэлы выдал ордер на арест оппозиционного лидера Эдмундо Гонсалеса

  •  109527 просмотра

Публикации

Без огласки кина не будет или как АРМА управляет активами

Без огласки кина не будет или как АРМА управляет активами

  •  62303 просмотра
Налоговая тянет время: проверка банка "Конкорд" вышла за пределы разумных сроков

Налоговая тянет время: проверка банка "Конкорд" вышла за пределы разумных сроков
Эксклюзив

  •  76014 просмотра
Расследование ГБР в отношении главного юриста НБУ: новый вызов для регулятора

Расследование ГБР в отношении главного юриста НБУ: новый вызов для регулятора

  •  100565 просмотра
«Цирк» в Ровно, вторая подряд победа „Левого берега“ и тревога в Кривом Роге: результат 5 тура УПЛ

«Цирк» в Ровно, вторая подряд победа „Левого берега“ и тревога в Кривом Роге: результат 5 тура УПЛ
Эксклюзив

  •  135629 просмотра
Публичное давление вместо доказательств: как НАБУ злоупотребляет полномочиями, нарушая презумпцию невиновности

Публичное давление вместо доказательств: как НАБУ злоупотребляет полномочиями, нарушая презумпцию невиновности
Эксклюзив

  •  132191 просмотра

Война

Удар рф по Полтаве: 25 человек спасли, 11 из них достали из-под завалов

  •  209 просмотра
Удар рф по Полтаве: известно о 41 погибшем - Зеленский

Удар рф по Полтаве: известно о 41 погибшем - Зеленский

  •  308 просмотра
Армия рф нанесла ракетный удар баллистикой по учебному заведению в Полтаве, многие люди оказались под завалами - Минобороны

Армия рф нанесла ракетный удар баллистикой по учебному заведению в Полтаве, многие люди оказались под завалами - Минобороны

  •  1611 просмотра
Ситуация на фронте очень сложная - соучредитель DeepStateMAP

Ситуация на фронте очень сложная - соучредитель DeepStateMAP

  •  1755 просмотра
Минэнерго проигнорировало реалии войны: Харченко об отсутствии защитных сооружений на энергообъектах страны

Минэнерго проигнорировало реалии войны: Харченко об отсутствии защитных сооружений на энергообъектах страны

  •  5384 просмотра

политика

Минэнерго проигнорировало реалии войны: Харченко об отсутствии защитных сооружений на энергообъектах страны

Минэнерго проигнорировало реалии войны: Харченко об отсутствии защитных сооружений на энергообъектах страны

  •  5384 просмотра
Правительство разрешило Госспецсвязи закупать беспилотные системы и средства РЭБ

Правительство разрешило Госспецсвязи закупать беспилотные системы и средства РЭБ

  •  11151 просмотра
Отказом от ареста путина Монголия сознательно поставила под удар свою международную субъектность - Генпрокурор

Отказом от ареста путина Монголия сознательно поставила под удар свою международную субъектность - Генпрокурор

  •  6392 просмотра
Не хватило двух голосов: Рада не смогла принять законопроект об увеличении налогов

Не хватило двух голосов: Рада не смогла принять законопроект об увеличении налогов

  •  7865 просмотра
С начала года границу пересекло 23,7 млн человек в обоих направлениях - ГПСУ

С начала года границу пересекло 23,7 млн человек в обоих направлениях - ГПСУ

  •  9596 просмотра

Война

Удар рф по Полтаве: 25 человек спасли, 11 из них достали из-под завалов

  •  209 просмотра
Удар рф по Полтаве: известно о 41 погибшем - Зеленский

Удар рф по Полтаве: известно о 41 погибшем - Зеленский

  •  308 просмотра
Армия рф нанесла ракетный удар баллистикой по учебному заведению в Полтаве, многие люди оказались под завалами - Минобороны

Армия рф нанесла ракетный удар баллистикой по учебному заведению в Полтаве, многие люди оказались под завалами - Минобороны

  •  1611 просмотра
Ситуация на фронте очень сложная - соучредитель DeepStateMAP

Ситуация на фронте очень сложная - соучредитель DeepStateMAP

  •  1755 просмотра
Минэнерго проигнорировало реалии войны: Харченко об отсутствии защитных сооружений на энергообъектах страны

Минэнерго проигнорировало реалии войны: Харченко об отсутствии защитных сооружений на энергообъектах страны

  •  5384 просмотра

политика

Минэнерго проигнорировало реалии войны: Харченко об отсутствии защитных сооружений на энергообъектах страны

Минэнерго проигнорировало реалии войны: Харченко об отсутствии защитных сооружений на энергообъектах страны

  •  5384 просмотра
Правительство разрешило Госспецсвязи закупать беспилотные системы и средства РЭБ

Правительство разрешило Госспецсвязи закупать беспилотные системы и средства РЭБ

  •  11151 просмотра
Отказом от ареста путина Монголия сознательно поставила под удар свою международную субъектность - Генпрокурор

Отказом от ареста путина Монголия сознательно поставила под удар свою международную субъектность - Генпрокурор

  •  6392 просмотра
Не хватило двух голосов: Рада не смогла принять законопроект об увеличении налогов

Не хватило двух голосов: Рада не смогла принять законопроект об увеличении налогов

  •  7865 просмотра
С начала года границу пересекло 23,7 млн человек в обоих направлениях - ГПСУ

С начала года границу пересекло 23,7 млн человек в обоих направлениях - ГПСУ

  •  9596 просмотра

Новости Бизнеса

18-й год «Дорога добра» от WOG объединяет украинцев, чтобы спасать детские жизни

18-й год «Дорога добра» от WOG объединяет украинцев, чтобы спасать детские жизни

2 сентября 2024, 10:10  •  61269 просмотра
Документальный фильм "From collar to COLLAR Company" учит воплощать мечты

Документальный фильм "From collar to COLLAR Company" учит воплощать мечты

30 августа 2024, 11:46  •  103813 просмотра
Правильное питание кошек: выбираем влажный корм

Правильное питание кошек: выбираем влажный корм

30 августа 2024, 08:49  •  103602 просмотра

Экономика

Графики отключений света ужесточили в третий раз за сутки: что предвидится

Графики отключений света ужесточили в третий раз за сутки: что предвидится

  •  1903 просмотра
Основательница двух брендов трикотажной одежды: "В Броварах власть, которая слышит предпринимателей"

Основательница двух брендов трикотажной одежды: "В Броварах власть, которая слышит предпринимателей"
Эксклюзив

  •  7764 просмотра
Через несколько дней будем иметь одну очередь, или вообще не будем иметь отключений - эксперт

Через несколько дней будем иметь одну очередь, или вообще не будем иметь отключений - эксперт

  •  3492 просмотра
Не хватило двух голосов: Рада не смогла принять законопроект об увеличении налогов

Не хватило двух голосов: Рада не смогла принять законопроект об увеличении налогов

  •  7865 просмотра
Увеличение госбюджета на 500 млрд гривен: Рада приняла законопроект за основу

Увеличение госбюджета на 500 млрд гривен: Рада приняла законопроект за основу

  •  10975 просмотра

Киев

Лето в Киеве стало вторым из самых жарких за почти полтора века

Лето в Киеве стало вторым из самых жарких за почти полтора века

  •  14200 просмотра
В Киеве ухудшилось качество воздуха из-за пожаров в экосистемах

В Киеве ухудшилось качество воздуха из-за пожаров в экосистемах

  •  15237 просмотра
До 31° тепла и местами дожди: прогноз погоды на сегодня

До 31° тепла и местами дожди: прогноз погоды на сегодня

  •  23457 просмотра
Группа «Шахедов» замечена в пяти областях Украины

Группа «Шахедов» замечена в пяти областях Украины

  •  109152 просмотра
На Киевщине работает ППО

На Киевщине работает ППО

  •  105661 просмотра