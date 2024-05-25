Американцы пообещали россиянам поразить все их позиции в Украине, если те взорвут ядерку - Сикорский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Пожилая женщина, которую долго везли в больницу по разбитой агрофирмами дороге, умерла
  •  112119 просмотра

Пожилая женщина, которую долго везли в больницу по разбитой агрофирмами дороге, умерла

Эксклюзив
"Скорая" едва довезла тяжело больную бабушку в больницу по дороге, которую разрушили своим транспортом две известные аграрные компании (видео)
  •  112397 просмотра

"Скорая" едва довезла тяжело больную бабушку в больницу по дороге, которую разрушили своим транспортом две известные аграрные компании (видео)

Эксклюзив
Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"
24 мая 2024, 10:32  •  119323 просмотра

Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"

Эксклюзив
Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп
24 мая 2024, 09:00  •  113934 просмотра

Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп

Эксклюзив
"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам
24 мая 2024, 06:48  •  106849 просмотра

"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg
24 мая 2024, 06:37  •  101162 просмотра

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg

Эксклюзив
"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею
24 мая 2024, 06:30  •  96447 просмотра

"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею

Эксклюзив
Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"
24 мая 2024, 06:14  •  154355 просмотра

Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"

Эксклюзив
россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридор
24 мая 2024, 06:00  •  149951 просмотра

россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридор

Эксклюзив
Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции
23 мая 2024, 09:55  •  123531 просмотра

Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции

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Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

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20 мая 2024, 12:30  •  362670 просмотра

Американцы пообещали россиянам поразить все их позиции в Украине, если те взорвут ядерку - Сикорский

Министр иностранных дел Польши выразил скептицизм относительно ядерных угроз России, ссылаясь на предупреждения со стороны США, Китая и Индии.

Война •   •  7760 просмотра
Американцы пообещали россиянам поразить все их позиции в Украине, если те взорвут ядерку - Сикорский

Укрэнерго: время графиков отключения света расширили во всех регионах Украины

Графики отключения электроэнергии были продлены во всех регионах Украины с 20:00 до полуночи, при этом объекты критической инфраструктуры остаются незатронутыми.

Общество •   •  8671 просмотра
Укрэнерго: время графиков отключения света расширили во всех регионах Украины

В Харькове снова было громко - мэр

Мэр Харькова Игорь Терехов предупредил жителей города о громких звуках в городе, призвав их быть осторожными.

Война •   •  8988 просмотра
В Харькове снова было громко - мэр

Плетенчук: все больше и больше враг понимает, что Крым - это не то место, где стоит держать свои корабли

Российские оккупанты все больше осознают, что Крым не является безопасным местом для содержания своих кораблей, сообщил представитель Сил обороны Юга.

Война •   •  9437 просмотра
Плетенчук: все больше и больше враг понимает, что Крым - это не то место, где стоит держать свои корабли

Время графиков отключений света сегодня расширили - ДТЭК

Укрэнерго изменило график отключений электроэнергии на 25 мая в нескольких областях, включая Киевскую, Одесскую, Донецкую и Днепропетровскую: отключения запланированы с 20:00 до 24:00, в то время как в течение дня отключений не планируется.

Общество •   •  10141 просмотра
Время графиков отключений света сегодня расширили - ДТЭК

Генштаб: сегодня уже 21 боестолкновение, одно продолжается в районе Волчанска, на Купянском направлении ситуация напряженная

Сегодня на фронте произошло уже 21 боестолкновение, на Харьковском направлении продолжается боестолкновение в районе Волчанска, на Купянском - еще одно. На Северском направлении украинские воины имели успех на отдельных участках.

Война •   •  9889 просмотра
Генштаб: сегодня уже 21 боестолкновение, одно продолжается в районе Волчанска, на Купянском направлении ситуация напряженная

Владелец Starlink тратит значительные ресурсы на борьбу с российскими попытками глушения - Маск

SpaceX Илона Маска тратит значительные ресурсы на борьбу с российскими попытками заглушить Starlink.

Война •   •  9703 просмотра
Владелец Starlink тратит значительные ресурсы на борьбу с российскими попытками глушения - Маск

На фронте за сутки 103 боестолкновения, по врагу и его инфраструктуре нанесли 19 ударов - Генштаб

За минувшие сутки на фронте произошло 103 боевых столкновения, Вооруженные силы Украины нанесли удары по 17 местам сосредоточения личного состава и двух объектах инфраструктуры российско-террористических войск, при этом российско-террористические войска понесли потери 1148 человек личного состава, 15 танков, 11 ББМ и другой военной техники.

Война •   •  9289 просмотра
На фронте за сутки 103 боестолкновения, по врагу и его инфраструктуре нанесли 19 ударов - Генштаб

Орбан задерживает финансирование вооружений для Украины из замороженных российских активов - FT

Венгрия во главе с Виктором Орбаном задерживает законодательство ЕС, которое позволило бы Украине получить до 2 миллиардов евро помощи на вооружение, нанося удар по попыткам мобилизовать поступления от замороженных российских активов.

политика •   •  10582 просмотра
Орбан задерживает финансирование вооружений для Украины из замороженных российских активов - FT

Ситуация на юге остается стабильной, морские пехотинцы имеют успех на Приднепровском направлении - Плетенчук

Украинские войска успешно отбили многочисленные российские атаки на Приднепровском и Ореховском направлениях, нанеся врагу потери.

Война •   •  8887 просмотра
Ситуация на юге остается стабильной, морские пехотинцы имеют успех на Приднепровском направлении - Плетенчук