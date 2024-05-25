Американцы пообещали россиянам поразить все их позиции в Украине, если те взорвут ядерку - Сикорский

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил скептицизм относительно ядерных угроз россии, ссылаясь на предупреждения со стороны США, а также Китая и Индии. Об этом он сказал в интервью The Guardian, пишет УНН.

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Министр иностранных дел Польши, как отмечается, "скептически отнесся к угрозам россии применить ядерное оружие", заявив: "Американцы сказали россиянам, что если вы взорвете ядерку, даже если она никого не убьет, мы поразим все ваши цели [позиции] в Украине обычным оружием, мы уничтожим их всех".

"Я думаю, что это серьезная угроза. Кроме того, китайцы и индийцы зачитали россии "акт о бунте". И это не детская игра, потому что если бы это табу также было нарушено, как табу не менять границы силой, Китай знает, что Япония и Корея станут ядерными, и, видимо, они этого не хотят", - сказал он.

Также Сикорский, как отмечается, сказал, что Европа должна научиться лучше играть в "игру эскалации", чтобы путин догадывался о ее намерениях. Отвечая на вопрос, разрешено ли Украине наносить удары по военным объектам внутри россии, он сказал: "россияне наносят удары по украинской электросети, по ее зерновым терминалам и газохранилищам, по гражданской инфраструктуре. Российская операция ведется из штаба в ростове-на-дону. Кроме того, что россия не применяет ядерное оружие, она себя особо не ограничивает".

В более широком плане он указал: "Постоянные заявления о том, что есть наша собственная красная линия, лишь побуждают москву приспосабливать свои враждебные действия к нашим постоянно меняющимся наложенным нами самими ограничениям".

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