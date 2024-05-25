Американці пообіцяли росіянам уразити усі їхні позиції в Україні, якщо ті підірвуть ядерку - Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський висловив скептицизм щодо ядерних погроз росії, посилаючись на попередження з боку США, а також Китаю та Індії. Про це він сказав в інтерв'ю The Guardian, пише УНН.

Деталі

Міністр закордонних справ Польщі, як зазначається, "скептично поставився до загроз росії застосувати ядерну зброю, заявивши: "Американці сказали росіянам, що якщо ви підірвете ядерку, навіть якщо вона нікого не вб'є, ми вразимо всі ваші цілі [позиції] в Україні звичайною зброєю, ми знищимо їх усіх".

"Я думаю, що це серйозна загроза. Окрім того, китайці та індійці зачитали росії "акт про бунт". І це не дитяча гра, тому що якби це табу також було порушено, як табу не змінювати кордони силою, Китай знає, що Японія та Корея стануть ядерними, і, мабуть, вони цього не хочуть", - сказав він.

Також Сікорський, як зазначано, сказав, що Європа повинна навчитися краще грати в "гру ескалації", щоб путін здогадувався про її наміри. Відповідаючи на запитання, чи дозволено Україні завдавати ударів по військових об’єктах усередині росії, він сказав: "росіяни завдають ударів по українській електромережі, по її зернових терміналах і газосховищах, по цивільній інфраструктурі. Російська операція ведеться зі штабу в ростові-на-дону. Окрім того, що росія не застосовує ядерну зброю, вона себе особливо не обмежує".

У більш широкому плані він вказав: "Постійні заяви про те, що є наша власна червона лінія, лише спонукають москву пристосовувати свої ворожі дії до наших накладених нами самими обмежень, що постійно змінюються".

У рф стартували ядерні навчання: що відомо