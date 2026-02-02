Латвія передасть Харківщині обладнання зі своїх ТЕС для відновлення теплопостачання – Шмигаль

Міністр енергетики України Денис Шмигаль повідомив про домовленість із Латвією щодо надання критично важливої допомоги для стабілізації енергетичної ситуації на Харківщині. Латвійська сторона готова передати резервні активи зі своїх теплоелектростанцій, що дозволить прискорити відновлення тепла та світла в регіоні, який щоденно потерпає від російських обстрілів. Про це пише УНН.

Деталі

За результатами перемовин Дениса Шмигаля з Міністром клімату та енергетики Латвії Каспарсом Мелнісом було прийнято рішення про створення спільної робочої групи. Це дозволить максимально швидко скоординувати логістику та технічні параметри обладнання, яке Латвія виділяє зі своїх стратегічних резервів. Глава українського Міненерго підкреслив, що така системна підтримка є життєво необхідною для Харківської області в умовах постійних атак на об'єкти генерації.

Пріоритети співпраці в енергетичній сфері

Сторони детально обговорили першочергові потреби української енергосистеми на початку 2026 року. Латвія підтвердила готовність не лише надавати технічне устаткування, а й ділитися експертним досвідом для захисту української інфраструктури від нових загроз.

Важлива підтримка для Харківщини. Латвія готова передати обладнання – резервні активи з власних теплоелектростанцій – для відновлення теплопостачання у регіоні. Домовились створити робочу групу, щоб швидко скоординувати цю роботу – написав Денис Шмигаль на своїй сторінці у соцмережі X, подякувавши партнерам за надійне плече у цей складний період.

Ракети для ППО та енергетична підтримка: підсумки міжнародних контактів Зеленського у січні