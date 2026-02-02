Латвія передасть Харківщині обладнання зі своїх ТЕС для відновлення теплопостачання – Шмигаль

$42.810.04
51.020.22
ukenru
20:49 • 1280 перегляди
Найближчим часом ви почуєте вже певні результати: Умєров про обмін полоненими
19:26 • 4340 перегляди
Україна продовжила санкції проти Фірташа та Козака
18:38 • 11055 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo
Ексклюзив
18:37 • 10623 перегляди
Пенсійна реформа в Україні: що реально змінять та чи підвищать мінімальні виплати до 6000 грн
18:01 • 9038 перегляди
Не тільки тристоронній формат, але й двосторонній з США: Зеленський про новий раунд переговорів щодо завершення війни
16:56 • 9984 перегляди
Організація виборів в Україні може обійтися в 10 млрд гривень - ЦВК
2 лютого, 15:28 • 16716 перегляди
"Файли Епштейна": як скандал може призвести до падіння норвезької корони і ув'язнення політичних еліт
2 лютого, 11:00 • 23888 перегляди
Зеленський: обстріли рф енергооб'єктів за добу були біля фронту і в прикордонні, але без цілеспрямованих ударів росії ракетами і "шахедами" по енергоінфраструктурі
2 лютого, 08:37 • 38566 перегляди
Україна запускає "білий список" Starlink у відповідь на використання терміналів росіянами: як це працюватиме
1 лютого, 12:14 • 60612 перегляди
Суд у москві заочно арештував командувача ВМС ЗСУ Олексія Неїжпапу: у чому його звинуватили
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−18°
1.1м/с
76%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
20th Century Studios презентувала трейлер продовження культового фільму "Диявол носить Прада"Video2 лютого, 11:48 • 18553 перегляди
"Біль ніколи не зменшиться": Барбара Кузьменко у день роковин загибелі тата опублікувала емоційний дописPhoto2 лютого, 12:47 • 15377 перегляди
"Картопляний потоп": у Берліні через рекордний урожай влаштували масову роздачу безплатної картоплі2 лютого, 13:05 • 10082 перегляди
Гарячий британський вікенд: Кім Кардаш’ян і Льюїс Гемілтон підірвали мережу2 лютого, 14:27 • 8318 перегляди
Фінал Нацвідбору на "Євробачення2026": коли дивитися та як підтримати свого фаворита17:09 • 9150 перегляди
Публікації
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo18:38 • 11059 перегляди
Фінал Нацвідбору на "Євробачення2026": коли дивитися та як підтримати свого фаворита17:09 • 9176 перегляди
"Файли Епштейна": як скандал може призвести до падіння норвезької корони і ув'язнення політичних еліт 2 лютого, 15:28 • 16721 перегляди
Пенсія по інвалідності III групи: кому призначають, який розмір у 2026 році та як оформитиVideo2 лютого, 11:19 • 55140 перегляди
Клініка з десятками "співмешканців": хто ховається за адресою скандальної Odrex в Одесі2 лютого, 11:11 • 32217 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Музикант
Рустем Умєров
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Німеччина
Швейцарія
Реклама
УНН Lite
Переможниці "Холостяка-13" відмовили в реєстрації шлюбу: відома причинаPhoto19:01 • 2964 перегляди
Трамп погрожує судом коміку Тревору Ноа через жарт про Епштейна на "Греммі"Video16:54 • 5550 перегляди
The Cure здобув перші дві "Греммі" у своїй кар'єріVideo16:01 • 6254 перегляди
Роковини смерті Кузьми: 5 пісень Скрябіна, які варто почутиVideo2 лютого, 15:14 • 7514 перегляди
Гарячий британський вікенд: Кім Кардаш’ян і Льюїс Гемілтон підірвали мережу2 лютого, 14:27 • 8330 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
Соціальна мережа
Золото
The Times

Латвія передасть Харківщині обладнання зі своїх ТЕС для відновлення теплопостачання – Шмигаль

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Латвія передасть Харківщині резервні активи зі своїх теплоелектростанцій для відновлення теплопостачання. Створено спільну робочу групу для координації логістики та технічних параметрів обладнання.

Латвія передасть Харківщині обладнання зі своїх ТЕС для відновлення теплопостачання – Шмигаль

Міністр енергетики України Денис Шмигаль повідомив про домовленість із Латвією щодо надання критично важливої допомоги для стабілізації енергетичної ситуації на Харківщині. Латвійська сторона готова передати резервні активи зі своїх теплоелектростанцій, що дозволить прискорити відновлення тепла та світла в регіоні, який щоденно потерпає від російських обстрілів. Про це пише УНН.

Деталі

За результатами перемовин Дениса Шмигаля з Міністром клімату та енергетики Латвії Каспарсом Мелнісом було прийнято рішення про створення спільної робочої групи. Це дозволить максимально швидко скоординувати логістику та технічні параметри обладнання, яке Латвія виділяє зі своїх стратегічних резервів. Глава українського Міненерго підкреслив, що така системна підтримка є життєво необхідною для Харківської області в умовах постійних атак на об'єкти генерації.

Пріоритети співпраці в енергетичній сфері

Сторони детально обговорили першочергові потреби української енергосистеми на початку 2026 року. Латвія підтвердила готовність не лише надавати технічне устаткування, а й ділитися експертним досвідом для захисту української інфраструктури від нових загроз.

Важлива підтримка для Харківщини. Латвія готова передати обладнання – резервні активи з власних теплоелектростанцій – для відновлення теплопостачання у регіоні. Домовились створити робочу групу, щоб швидко скоординувати цю роботу

– написав Денис Шмигаль на своїй сторінці у соцмережі X, подякувавши партнерам за надійне плече у цей складний період.

Ракети для ППО та енергетична підтримка: підсумки міжнародних контактів Зеленського у січні02.02.26, 20:14 • 1938 переглядiв

Степан Гафтко

Новини СвітуТехнології
Енергетика
Опалення
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Харківська область
Міністерство енергетики України
Латвія
Денис Шмигаль