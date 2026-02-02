Латвия передаст Харьковщине оборудование со своих ТЭС для восстановления теплоснабжения – Шмыгаль
Латвия передаст Харьковщине резервные активы со своих теплоэлектростанций для восстановления теплоснабжения. Создана совместная рабочая группа для координации логистики и технических параметров оборудования.
Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль сообщил о договоренности с Латвией о предоставлении критически важной помощи для стабилизации энергетической ситуации в Харьковской области. Латвийская сторона готова передать резервные активы со своих теплоэлектростанций, что позволит ускорить восстановление тепла и света в регионе, который ежедневно страдает от российских обстрелов. Об этом пишет УНН.
Подробности
По результатам переговоров Дениса Шмыгаля с Министром климата и энергетики Латвии Каспарсом Мелнисом было принято решение о создании совместной рабочей группы. Это позволит максимально быстро скоординировать логистику и технические параметры оборудования, которое Латвия выделяет из своих стратегических резервов. Глава украинского Минэнерго подчеркнул, что такая системная поддержка жизненно необходима для Харьковской области в условиях постоянных атак на объекты генерации.
Приоритеты сотрудничества в энергетической сфере
Стороны детально обсудили первоочередные потребности украинской энергосистемы в начале 2026 года. Латвия подтвердила готовность не только предоставлять техническое оборудование, но и делиться экспертным опытом для защиты украинской инфраструктуры от новых угроз.
