Латвия передаст Харьковщине оборудование со своих ТЭС для восстановления теплоснабжения – Шмыгаль

$42.810.04
51.020.22
ukenru
20:49 • 1276 просмотра
В ближайшее время вы услышите уже определенные результаты: Умеров об обмене пленными
19:26 • 4328 просмотра
Украина продлила санкции против Фирташа и Козака
18:38 • 11046 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo
Эксклюзив
18:37 • 10616 просмотра
Пенсионная реформа в Украине: что реально изменят и повысят ли минимальные выплаты до 6000 грн
18:01 • 9026 просмотра
Не только трехсторонний формат, но и двусторонний с США: Зеленский о новом раунде переговоров по завершению войны
16:56 • 9974 просмотра
Организация выборов в Украине может обойтись в 10 млрд гривен - ЦИК
2 февраля, 15:28 • 16711 просмотра
"Файлы Эпштейна": как скандал может привести к падению норвежской короны и заключению политических элит
2 февраля, 11:00 • 23884 просмотра
Зеленский: обстрелы рф энергообъектов за сутки были у фронта и в пограничье, но без целенаправленных ударов россии ракетами и "шахедами" по энергоинфраструктуре
2 февраля, 08:37 • 38564 просмотра
Украина запускает "белый список" Starlink в ответ на использование терминалов россиянами: как это будет работать
1 февраля, 12:14 • 60610 просмотра
Суд в москве заочно арестовал командующего ВМС ВСУ Алексея Неижпапу: в чем его обвинили
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−18°
1.1м/с
76%
751мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
20th Century Studios представила трейлер продолжения культового фильма "Дьявол носит Prada"Video2 февраля, 11:48 • 18553 просмотра
"Боль никогда не уменьшится": Барбара Кузьменко в день годовщины гибели отца опубликовала эмоциональный постPhoto2 февраля, 12:47 • 15377 просмотра
"Картофельный потоп": в Берлине из-за рекордного урожая устроили массовую раздачу бесплатного картофеля2 февраля, 13:05 • 10082 просмотра
Жаркие британские выходные: Ким Кардашьян и Льюис Хэмилтон взорвали сеть2 февраля, 14:27 • 8318 просмотра
Финал Нацотбора на "Евровидение-2026": когда смотреть и как поддержать своего фаворита17:09 • 9150 просмотра
публикации
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo18:38 • 11046 просмотра
Финал Нацотбора на "Евровидение-2026": когда смотреть и как поддержать своего фаворита17:09 • 9154 просмотра
"Файлы Эпштейна": как скандал может привести к падению норвежской короны и заключению политических элит2 февраля, 15:28 • 16711 просмотра
Пенсия по инвалидности III группы: кому назначают, какой размер в 2026 году и как оформитьVideo2 февраля, 11:19 • 55124 просмотра
Клиника с десятками "сожителей": кто скрывается по адресу скандальной Odrex в Одессе2 февраля, 11:11 • 32207 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Музыкант
Рустем Умеров
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Германия
Швейцария
Реклама
УНН Lite
Победительнице "Холостяка-13" отказали в регистрации брака: известна причинаPhoto19:01 • 2960 просмотра
Трамп угрожает судом комику Тревору Ноа из-за шутки об Эпштейне на "Грэмми"Video16:54 • 5548 просмотра
The Cure получил первые две "Грэмми" в своей карьереVideo16:01 • 6252 просмотра
Годовщина смерти Кузьмы: 5 песен Скрябина, которые стоит услышатьVideo2 февраля, 15:14 • 7512 просмотра
Жаркие британские выходные: Ким Кардашьян и Льюис Хэмилтон взорвали сеть2 февраля, 14:27 • 8320 просмотра
Актуальное
Отопление
Техника
Социальная сеть
Золото
Таймс

Латвия передаст Харьковщине оборудование со своих ТЭС для восстановления теплоснабжения – Шмыгаль

Киев • УНН

 • 30 просмотра

Латвия передаст Харьковщине резервные активы со своих теплоэлектростанций для восстановления теплоснабжения. Создана совместная рабочая группа для координации логистики и технических параметров оборудования.

Латвия передаст Харьковщине оборудование со своих ТЭС для восстановления теплоснабжения – Шмыгаль

Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль сообщил о договоренности с Латвией о предоставлении критически важной помощи для стабилизации энергетической ситуации в Харьковской области. Латвийская сторона готова передать резервные активы со своих теплоэлектростанций, что позволит ускорить восстановление тепла и света в регионе, который ежедневно страдает от российских обстрелов. Об этом пишет УНН.

Подробности

По результатам переговоров Дениса Шмыгаля с Министром климата и энергетики Латвии Каспарсом Мелнисом было принято решение о создании совместной рабочей группы. Это позволит максимально быстро скоординировать логистику и технические параметры оборудования, которое Латвия выделяет из своих стратегических резервов. Глава украинского Минэнерго подчеркнул, что такая системная поддержка жизненно необходима для Харьковской области в условиях постоянных атак на объекты генерации.

Приоритеты сотрудничества в энергетической сфере

Стороны детально обсудили первоочередные потребности украинской энергосистемы в начале 2026 года. Латвия подтвердила готовность не только предоставлять техническое оборудование, но и делиться экспертным опытом для защиты украинской инфраструктуры от новых угроз.

Важная поддержка для Харьковщины. Латвия готова передать оборудование – резервные активы с собственных теплоэлектростанций – для восстановления теплоснабжения в регионе. Договорились создать рабочую группу, чтобы быстро скоординировать эту работу

– написал Денис Шмыгаль на своей странице в соцсети X, поблагодарив партнеров за надежное плечо в этот сложный период.

Ракеты для ПВО и энергетическая поддержка: итоги международных контактов Зеленского в январе02.02.26, 20:14 • 1938 просмотров

Степан Гафтко

Новости МираТехнологии
Энергетика
Отопление
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Харьковская область
Министерство энергетики Украины
Латвия
Денис Шмыгаль