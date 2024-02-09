Китайські банки видають рекордні обсяги кредитів на початку 2024 року
Київ • УНН
У січні 2024 року китайські банки видали рекордно високий обсяг нових кредитів, щоб підтримати економіку на тлі глибокої кризи на ринку нерухомості та тривалого падіння фондового ринку.
Нові банківські кредити в Китаї підскочили до історичного максимуму в січні, оскільки центральний банк вжив заходів для підтримки економіки на тлі глибокої кризи нерухомості та тривалого падіння фондового ринку.
Про це передає УНН із посиланням на Reuters.
Деталі
Китайська економіка бореться з різким падінням цін і загостренням кризи в сфері нерухомості.
Згідно з даними центрального банку, у січні 2024 року фінансові установи КНР надали нові позики в місцевій валюті загальним обсягом, 4,92 трильйона юанів, що більш ніж у чотири рази перевищує обсяг кредиту, наданого в грудні 2023 року та досягає історичного рекордного рівня.
Високий обсяг премії в січні здивував навіть експертів: експерти, опитані агентством новин Reuters, очікували лише суму, еквівалентну 581 мільярду євро.
Банківське кредитування в січні є більшим, ніж очікувалося, що підтримає реальну економіку. (..) Надалі грошово-кредитна політика, ймовірно, буде незначно пом’якшена
Минулого року китайські банки надали рекордні 22,75 трлн юанів нових позик, що на 6,8% більше, ніж у 2022 році. Але зростання позик у річному обчисленні в грудні впало до мінімуму за понад 20 років, оскільки слабкі економічні перспективи залишили споживачів і компанії немає настрою брати додаткові борги.
Незважаючи на те, що економіка Китаю зросла на 5,2% у 2023 році, але через поглиблення кризи нерухомості та слабкого попиту, відновлення виявилося значно хиткішим, - це зменшує перспективи на 2024 рік.
Центробанк заявив у четвер, що він зберігатиме гнучкість і точність політики, щоб стимулювати внутрішній попит, зберігаючи при цьому стабільність цін на тлі ознак часткового відновлення економіки та постійних ризиків дефляції.
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