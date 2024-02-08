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Китай більше не є джерелом №1 імпорту США, вперше з 2008 року

Китай більше не є джерелом №1 імпорту США, вперше з 2008 року

Київ • УНН

 • 51749 перегляди

У 2022 році Китай перестав бути головним джерелом імпорту США, поступившись позицією Мексиці вперше з 2008 року завдяки зниженню економічної залежності від Китаю та диверсифікації ланцюгів поставок.

Китай був другим за величиною джерелом імпортних товарів у Сполучені Штати минулого року на основі митного оформлення, поступившись першому місці, яке він утримував з 2008 року, Мексиці. Це показали офіційні дані торгівлі показали, пише KYODO, передає УНН.

Деталі

Зміна стала ще одним доказом зменшення економічної залежності Сполучених Штатів від Китаю, хоча адміністрація президента Джо Байдена повторила, що не має наміру від’єднуватися економічно від Китаю.

У 2023 році товари, експортовані з Китаю до Сполучених Штатів, впали на 20,3 відсотка порівняно з роком раніше — до 427,23 мільярда доларів, що становить 13,9 відсотка від загального імпорту.

йдеться у повідомленні

Водночас мпорт США з Мексики зріс на 4,6 відсотка з 2022 року — до 475,61 мільярда доларів, що становить 15,4 відсотка від загального обсягу.

За Китаєм щодо імпорту США йде Канада з 13,7%. Потім Німеччина з 5,2% і Японія з 4,8%.

Розглядаючи Китай як геополітичного суперника, адміністрація Байдена ввела ряд обмежень на торгівлю з другою за величиною економікою світу з міркувань національної безпеки.

Доповнення

Частка Китаю в американському імпорті неухильно зменшувалася після того, як попередник Байдена Дональд Трамп ввів кілька раундів мит на китайські товари.

Дані показали, що торговельний дефіцит США з Китаєм минулого року досяг найнижчого рівня з 2010 року, впавши на 26,9 відсотка — до 279,42 мільярда доларів.

сказано в дописі

Пандемія, яка спричинила дефіцит напівпровідників та інших ключових промислових продуктів, пришвидшила диверсифікацію ланцюжка поставок від Китаю та просунула "френдшоринг", який спонукають Сполучені Штати для поглиблення економічних зв’язків між союзниками та довіреними країнами.

Китай закупив чіп-обладнання на майже рекордні 40 млрд дол. для обходу обмежень США22.01.24, 16:02 • 55972 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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