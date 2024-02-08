Китай больше не является источником №1 импорта США, впервые с 2008 года
В 2022 году Китай перестал быть главным источником импорта США, уступив позицию Мексике впервые с 2008 года благодаря снижению экономической зависимости от Китая и диверсификации цепей поставок.
Такер Карлсон назвал дату выхода интервью с Путиным
Такер Карлсон объявил, что его интервью с президентом России Владимиром Путиным выйдет в эфир 9 февраля в 1 час ночи по киевскому времени.
В ООН назвали количество убитых и раненых гражданских в Украине в январе
ООН сообщила, что в январе 2024 года в результате боевых действий, в том числе российских обстрелов, погиб или был ранен 641 украинский гражданский, что на 37% больше, чем в предыдущем месяце.
Израиль предоставит всем украинским беженцам постоянный вид на жительство
Израильский суд обязал иммиграционные власти в течение месяца выдать постоянные виды на жительство всем украинским беженцам, которые находятся в Израиле.
В Беларуси КГБ осуществляет давление на украинцев
КГБ в Беларуси усилил давление на украинцев, часто допрашивая и обыскивая их, пытаясь найти информаторов для сотрудничества против Украины.
КНДР прекращает любое экономическое сотрудничество с Южной Кореей
Северная Корея голосует за отмену всех экономических соглашений с Южной Кореей и отмену законов, регулирующих экономическое сотрудничество между двумя странами.
В Николаеве оккупанты попали в бассейн
Россияне атаковали бассейн в Николаеве с помощью беспилотников 8 февраля.
В Одессе повреждена гражданская инфраструктура в результате ночной атаки
Ночная атака беспилотника на Одессу повредила недостроенную многоэтажку и учебное заведение, но никто не пострадал.
Bloomberg: Евросоюз готовится к победе Трампа на выборах президента США
Европейская комиссия готовится к возможному ужесточению торговых ограничений и более агрессивному политическому стилю в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.
Германия начала национализацию дочерних компаний "Роснефти"
Правительство Германии принимает меры для национализации дочерних компаний "Роснефти" в Германии после передачи их под внешнее управление.