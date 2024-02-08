Китай больше не является источником №1 импорта США, впервые с 2008 года

Китай был вторым по величине источником импортных товаров в Соединенные Штаты в прошлом году на основе таможенного оформления, уступив первое место, которое он удерживал с 2008 года, Мексике. Это показали официальные данные торговли показали, пишет KYODO, передает УНН.

Детали

Изменение стало еще одним доказательством уменьшения экономической зависимости Соединенных Штатов от Китая, хотя администрация президента Джо Байдена повторила, что не намерена отсоединяться экономически от Китая.

В 2023 году товары, экспортируемые из Китая в Соединенные Штаты, упали на 20,3 процента по сравнению с годом ранее - до 427,23 миллиарда долларов, что составляет 13,9 процента от общего импорта. говорится в сообщении

В то же время мпорт США из Мексики вырос на 4,6 процента с 2022 года - до 475,61 миллиарда долларов, что составляет 15,4 процента от общего объема.

За Китаем по импорту США следует Канада с 13,7%. Затем Германия с 5,2% и Япония с 4,8%.

Рассматривая Китай как геополитического соперника, администрация Байдена ввела ряд ограничений на торговлю со второй по величине экономикой мира из соображений национальной безопасности.

Дополнение

Доля Китая в американском импорте неуклонно уменьшалась после того, как предшественник Байдена Дональд Трамп ввел несколько раундов пошлин на китайские товары.

Данные показали, что торговый дефицит США с Китаем в прошлом году достиг самого низкого уровня с 2010 года, упав на 26,9 процента - до 279,42 миллиарда долларов. сказано в заметке

Пандемия, которая вызвала дефицит полупроводников и других ключевых промышленных продуктов, ускорила диверсификацию цепочки поставок от Китая и продвинула "френдшоринг", который побуждают Соединенные Штаты для углубления экономических связей между союзниками и доверенными странами.

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