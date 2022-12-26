путін і Сі Цзіньпін поговорять до кінця року - росЗМІ

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Не було надано подробиць щодо часу або формату цих переговорів, посилаючись на слова речника кремля дмитра пєскова, який заявив, що про формат говорити зарано і що обидві сторони оприлюднять подробиці згодом.

"Справді, такий контакт планується, ми своєчасно спільно з нашими китайськими друзями повідомимо", - сказав він.

Раніше

Повідомлялося, що російський диктатор путін та лідер Китаю Сі Цзіньпін проведуть переговори, щоб обговорити події 2022 року наприкінці грудня.