путін і Сі Цзіньпін поговорять до кінця року - росЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. російський президент володимир путін і його китайський колега Сі Цзіньпін поговорять до кінця року, повідомляють з посиланням на слова речника глави кремля дмитра пєскова російські ЗМІ, пише УНН.
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Не було надано подробиць щодо часу або формату цих переговорів, посилаючись на слова речника кремля дмитра пєскова, який заявив, що про формат говорити зарано і що обидві сторони оприлюднять подробиці згодом.
"Справді, такий контакт планується, ми своєчасно спільно з нашими китайськими друзями повідомимо", - сказав він.
Раніше
Повідомлялося, що російський диктатор путін та лідер Китаю Сі Цзіньпін проведуть переговори, щоб обговорити події 2022 року наприкінці грудня.