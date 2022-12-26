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путін і Сі Цзіньпін поговорять до кінця року - росЗМІ

путін і Сі Цзіньпін поговорять до кінця року - росЗМІ

Київ • УНН

 • 384956 перегляди

КИЇВ. 26 грудня. УНН. російський президент володимир путін і його китайський колега Сі Цзіньпін поговорять до кінця року, повідомляють з посиланням на слова речника глави кремля дмитра пєскова російські ЗМІ, пише УНН.

Деталі

Не було надано подробиць щодо часу або формату цих переговорів, посилаючись на слова речника кремля дмитра пєскова, який заявив, що про формат говорити зарано і що обидві сторони оприлюднять подробиці згодом.

"Справді, такий контакт планується, ми своєчасно спільно з нашими китайськими друзями повідомимо", - сказав він.

Раніше 

Повідомлялося, що російський диктатор путін та лідер Китаю Сі Цзіньпін проведуть переговори, щоб обговорити події 2022 року наприкінці грудня.

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