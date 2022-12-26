Детали

Не было предоставлено подробностей относительно времени или формата этих переговоров, ссылаясь на слова спикера кремля дмитрия пескова, который заявил, что о формате говорить рано и что обе стороны обнародуют подробности своевременно.

"Действительно, такой контакт планируется, мы своевременно совместно с нашими китайскими друзьями сообщим", - сказал он.

Ранее

Сообщалось, что российский диктатор путин и лидер Китая Си Цзиньпин проведут переговоры, чтобы обсудить события 2022 года в конце декабря.