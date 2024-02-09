Китайские банки выдают рекордные объемы кредитов в начале 2024 года

Новые банковские кредиты в Китае подскочили до исторического максимума в январе, поскольку центральный банк принял меры для поддержки экономики на фоне глубокого кризиса недвижимости и продолжающегося падения фондового рынка.

Об этом передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Китайская экономика борется с резким падением цен и обострением кризиса в сфере недвижимости.

Согласно данным центрального банка, в январе 2024 года финансовые учреждения КНР предоставили новые займы в местной валюте общим объемом 4,92 триллиона юаней, что более чем в четыре раза превышает объем кредита, предоставленного в декабре 2023 года и достигает исторического рекордного уровня.

Высокий объем премии в январе удивил даже экспертов: эксперты, опрошенные агентством новостей Reuters, ожидали лишь сумму, эквивалентную 581 миллиарду евро.

Банковское кредитование в январе является большим, чем ожидалось, что поддержит реальную экономику. (...) В дальнейшем денежно-кредитная политика, вероятно, будет незначительно смягчена - сказал Луо Юньфэн, экономист Huajin Securities.

В прошлом году китайские банки предоставили рекордные 22,75 трлн юаней новых займов, что на 6,8% больше, чем в 2022 году. Но рост займов в годовом исчислении в декабре упал до минимума за более чем 20 лет, поскольку слабые экономические перспективы оставили потребителей и компании нет настроения брать дополнительные долги.

Несмотря на то, что экономика Китая выросла на 5,2% в 2023 году, но из-за углубления кризиса недвижимости и слабого спроса, восстановление оказалось значительно более шатким, - это уменьшает перспективы на 2024 год.

Центробанк заявил в четверг, что он будет сохранять гибкость и точность политики, чтобы стимулировать внутренний спрос, сохраняя при этом стабильность цен на фоне признаков частичного восстановления экономики и постоянных рисков дефляции.

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Напомним,

В 2022 году Китай перестал быть главным источником импорта США, уступив позицию Мексике впервые с 2008 года благодаря снижению экономической зависимости от Китая и диверсификации цепей поставок.

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