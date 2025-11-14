Китай закуповує золота у 10 разів більше, ніж декларує - джерела FT

Публічно оголошені обсяги закупівель центрального банку Китаю цього року були настільки низькими. Але за даними аналітиків загальний обсяг закупівель незмінного активу може бути у рази більше, через мету диверсифікації від долара США.

Пише УНН із посиланням на Financial Times.

Деталі

Неофіційні закупівлі золота Китаєм можуть бути в 10 разів більшими за офіційні цифри, оскільки країна намагається диверсифікувати свої активи, відходячи від долара США. КНР робить це приховано, але цей факт виявляють непрозорі джерела попиту, що стоять за рекордним зростанням цін на золото.

Офіційно заявлені обсяги купівлі центральним банком Китаю цього року були надто низькими:

1,9 тонни в серпні;

1,9 тонни в липні;

2,2 тонни в червні.

Мало хто на ринку вірить офіційним цифрам, звертає увагу FT, спираючись на дані Société Générale, який оцінив, що загальний обсяг покупок Китаю у 2025 році може сягнути 250 тонн. Це більше третини від загального світового попиту центральних банків.

Масштаби неоголошених закупівель, які здійснює КНР, підкреслюють зростаючі проблеми, з якими стикаються трейдери. Останні намагаються з'ясувати, куди рухатимуться ціни далі на ринку. Серед наявних фактів також те, що на ринку все більше домінують закупівлі центральних банків.

"Китай купує золото в рамках своєї стратегії дедоларизації", — сказав Джефф Каррі, головний стратегічний директор з енергетичних шляхів у Carlyle, який каже, що не намагається вгадати, скільки золота купує Народний банк Китаю.

"На відміну від нафти, де її можна відстежувати за допомогою супутників, із золотом це неможливо. Просто немає способу дізнатися, куди ці речі йдуть і хто їх купує".

Трейдери кажуть, що вони звертаються до альтернативних джерел даних для оцінки попиту, таких як замовлення на свіжолиті зливки вагою 400 унцій з послідовними серійними номерами, які зазвичай рафінуються у Швейцарії або Південній Африці, відправляються через Лондон і доставляють літаком до Китаю, щоб отримати докази закупівель країни.

Нагадаємо

Ціни на золото зросли до понад тритижневого максимуму через очікування підвищення держборгу США та публікацію економічних даних. Спотова ціна зросла на 0,9% до 4235,56 долара за унцію, а ф'ючерси на золото зросли на 0,6% до 4240,10 долара за унцію.

Міністерство торгівлі КНР призупинило обмеження на експорт стибію, галію та германію до США до 27 листопада 2026 року. Ці метали необхідні для виробництва напівпровідників і раніше були заборонені до експорту з грудня 2024 року.