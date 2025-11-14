Китай закупает золота в 10 раз больше, чем декларирует - источники FT

Публично объявленные объемы закупок центрального банка Китая в этом году были настолько низкими. Но по данным аналитиков, общий объем закупок неизменного актива может быть в разы больше из-за цели диверсификации от доллара США.

Пишет УНН со ссылкой на Financial Times.

Подробности

Неофициальные закупки золота Китаем могут быть в 10 раз больше официальных цифр, поскольку страна пытается диверсифицировать свои активы, отходя от доллара США. КНР делает это скрыто, но этот факт выявляют непрозрачные источники спроса, стоящие за рекордным ростом цен на золото.

Официально заявленные объемы покупки центральным банком Китая в этом году были слишком низкими:

1,9 тонны в августе;

1,9 тонны в июле;

2,2 тонны в июне.

Мало кто на рынке верит официальным цифрам, обращает внимание FT, опираясь на данные Société Générale, который оценил, что общий объем покупок Китая в 2025 году может достичь 250 тонн. Это более трети от общего мирового спроса центральных банков.

Масштабы необъявленных закупок, осуществляемых КНР, подчеркивают растущие проблемы, с которыми сталкиваются трейдеры. Последние пытаются выяснить, куда будут двигаться цены дальше на рынке. Среди имеющихся фактов также то, что на рынке все больше доминируют закупки центральных банков.

"Китай покупает золото в рамках своей стратегии дедолларизации", — сказал Джефф Карри, главный стратегический директор по энергетическим путям в Carlyle, который говорит, что не пытается угадать, сколько золота покупает Народный банк Китая.

"В отличие от нефти, где ее можно отслеживать с помощью спутников, с золотом это невозможно. Просто нет способа узнать, куда эти вещи идут и кто их покупает".

Трейдеры говорят, что они обращаются к альтернативным источникам данных для оценки спроса, таким как заказы на свежеотлитые слитки весом 400 унций с последовательными серийными номерами, которые обычно рафинируются в Швейцарии или Южной Африке, отправляются через Лондон и доставляются самолетом в Китай, чтобы получить доказательства закупок страны.

Напомним

Цены на золото выросли до более чем трехнедельного максимума из-за ожиданий повышения госдолга США и публикации экономических данных. Спотовая цена выросла на 0,9% до 4235,56 доллара за унцию, а фьючерсы на золото выросли на 0,6% до 4240,10 доллара за унцию.

Министерство торговли КНР приостановило ограничения на экспорт сурьмы, галлия и германия в США до 27 ноября 2026 года. Эти металлы необходимы для производства полупроводников и ранее были запрещены к экспорту с декабря 2024 года.