Китай ввів санкції проти двох банків з ЄС

Раніше дві китайські фінансові установи зіштовхнулися з обмеженнями через співпрацю з росією. У відповідь на заходи ЄС Китай вирішив також застосувати санкції. Передає УНН із посиланням на Вloomberg.

Зазначений захід забороняє організаціям та особам у Китаї здійснювати операції, партнерські відносини та здійснювати іншу діяльність з цими установами.

В іншій заяві міністерство висловило сподівання, що ЄС розвиватиме свої відносини з Китаєм, виправить свої помилки та припинить шкодити інтересам країни. Про що ідеться? Мова іде про раніше запроваджені обмеження, які "особливо вплинули на дві китайські фінансові установи", що співпрацювали з рф - країною, що впродовж багатьох років веде агресивну війну. Тож у відповідь на заходи ЄС, Китай вирішив застосувати свої санкції.

Деякі державні банки Китаю посилили обмеження на фінансування російських клієнтів на початку 2024 року, після того, як США схвалили вторинні санкції проти закордонних фінансових фірм, які допомагають воєнним зусиллям москви.

Наш банк не проводить фінансових операцій у Китаї та не має ділових відносин з фізичними особами чи організаціями в цій країні. Оскільки ми не маємо жодних ділових партнерств з китайськими фізичними чи юридичними особами, санкції не матимуть жодного впливу