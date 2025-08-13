Китай ввів санкції проти двох банків з ЄС
Київ • УНН
Китай вводить санкції проти литовських UAB Urbo Bankas та AB Mano Bankas. Це є відповіддю на заходи ЄС проти двох китайських фінансових установ, що співпрацювали з росією.
Раніше дві китайські фінансові установи зіштовхнулися з обмеженнями через співпрацю з росією. У відповідь на заходи ЄС Китай вирішив також застосувати санкції. Передає УНН із посиланням на Вloomberg.
Деталі
Китай включив UAB Urbo Bankas та AB Mano Bankas до свого списку контрзаходів
Зазначений захід забороняє організаціям та особам у Китаї здійснювати операції, партнерські відносини та здійснювати іншу діяльність з цими установами.
В іншій заяві міністерство висловило сподівання, що ЄС розвиватиме свої відносини з Китаєм, виправить свої помилки та припинить шкодити інтересам країни. Про що ідеться? Мова іде про раніше запроваджені обмеження, які "особливо вплинули на дві китайські фінансові установи", що співпрацювали з рф - країною, що впродовж багатьох років веде агресивну війну. Тож у відповідь на заходи ЄС, Китай вирішив застосувати свої санкції.
Доповнення
Деякі державні банки Китаю посилили обмеження на фінансування російських клієнтів на початку 2024 року, після того, як США схвалили вторинні санкції проти закордонних фінансових фірм, які допомагають воєнним зусиллям москви.
Коментар
Наш банк не проводить фінансових операцій у Китаї та не має ділових відносин з фізичними особами чи організаціями в цій країні. Оскільки ми не маємо жодних ділових партнерств з китайськими фізичними чи юридичними особами, санкції не матимуть жодного впливу
AB Mano Bankas також заявив, що "не проводить активних операцій" у Китаї, тому цей крок не вплине на щоденну діяльність.
Довідка
UAB Urbo Bankas та AB Mano Bankas базуються в Литві. Пекін не назвав причини їхнього вибору, але цей крок відбувся після напруженості у відносинах з цією балтійською країною, пише Вloomberg.
Минулого року Литва вислала трьох співробітників посольства Китаю, заявивши, що вони не були акредитовані.
Нагадаємо
Сейм Литви схвалив у першому читанні заборону виїзду до недружніх країн для співробітників, що працюють з секретною інформацією. Заборона торкнеться 56 тисяч осіб і стосуватиметься рф, білорусі та Китаю.
Європейський Союз включив два китайські регіональні банки, Suifenhe Rural Commercial та Heihe Rural Commercial, до 18-го пакету санкцій проти Росії.