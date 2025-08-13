Китай ввел санкции против двух банков из ЕС

Ранее две китайские финансовые организации столкнулись с ограничениями из-за сотрудничества с Россией. В ответ на меры ЕС Китай решил также применить санкции. Передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Китай включил UAB Urbo Bankas и AB Mano Bankas в свой список контрмер - говорится в заявлении Министерства торговли Китая.

Указанная мера запрещает организациям и лицам в Китае осуществлять операции, партнерские отношения и другую деятельность с этими учреждениями.

В другом заявлении министерство выразило надежду, что ЕС будет развивать свои отношения с Китаем, исправит свои ошибки и прекратит вредить интересам страны. О чем идет речь? Речь идет о ранее введенных ограничениях, которые "особенно повлияли на две китайские финансовые организации", сотрудничавшие с РФ - страной, которая на протяжении многих лет ведет агрессивную войну. Поэтому в ответ на меры ЕС, Китай решил применить свои санкции.

Дополнение

Некоторые государственные банки Китая ужесточили ограничения на финансирование российских клиентов в начале 2024 года, после того, как США одобрили вторичные санкции против зарубежных финансовых фирм, которые помогают военным усилиям Москвы.

Комментарий

Наш банк не проводит финансовых операций в Китае и не имеет деловых отношений с физическими лицами или организациями в этой стране. Поскольку у нас нет никаких деловых партнерств с китайскими физическими или юридическими лицами, санкции не будут иметь никакого влияния - заявил генеральный директор UAB Urbo Bankas Мариус Арлаускас.

AB Mano Bankas также заявил, что "не проводит активных операций" в Китае, поэтому этот шаг не повлияет на ежедневную деятельность.

Справка

UAB Urbo Bankas и AB Mano Bankas базируются в Литве. Пекин не назвал причины их выбора, но этот шаг произошел после напряженности в отношениях с этой балтийской страной, пишет Bloomberg.

В прошлом году Литва выслала трех сотрудников посольства Китая, заявив, что они не были аккредитованы. - напоминает издание.

Напомним

Сейм Литвы одобрил в первом чтении запрет на выезд в недружественные страны для сотрудников, работающих с секретной информацией. Запрет коснется 56 тысяч человек и будет касаться РФ, Беларуси и Китая.

Европейский Союз включил два китайских региональных банка, Suifenhe Rural Commercial и Heihe Rural Commercial, в 18-й пакет санкций против России.