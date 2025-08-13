Китай ввел санкции против двух банков из ЕС

$41.430.02
Трамп назвал условие встречи с путиным и Зеленским
15:45 • 15092 просмотра
Мы согласовали 5 общих принципов по завершению войны: Зеленский о переговорах с президентом США и европейскими лидерами
Эксклюзив
14:07 • 20285 просмотра
Defence City – возможность не потерять авиацию: в Верховной Раде работают над поддержкой отрасли
13:29 • 25914 просмотра
Число жертв среди гражданских в Украине в июле достигло трехлетнего максимума, больше было только в начале вторжения рф - ООН
Эксклюзив
13 августа, 12:02 • 58690 просмотра
Военный обозреватель о Ми-8: передача контроля за ремонтом компании с российским следом – это риск
Эксклюзив
13 августа, 10:06 • 63859 просмотра
В Запорожье мужчина стрелял по ТЦК - полиция
Эксклюзив
13 августа, 09:48 • 119342 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
13 августа, 09:00 • 56892 просмотра
Скандал на концерте Макса Коржа в Польше: в МИД подтвердили задержание трех украинцев
Эксклюзив
13 августа, 08:39 • 100979 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияние
13 августа, 06:18 • 97166 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
Эксклюзив
13 августа, 09:48 • 119307 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
Эксклюзив
13 августа, 08:39 • 100952 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo13 августа, 06:18 • 97145 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты12 августа, 17:43 • 108747 просмотра
Правовой парадокс, или как Верховный Суд по-разному применил одну и ту же норму закона в аналогичных делах12 августа, 16:50 • 81087 просмотра
Китай ввел санкции против двух банков из ЕС

Киев • УНН

 • 2370 просмотра

Китай вводит санкции против литовских UAB Urbo Bankas и AB Mano Bankas. Это является ответом на меры ЕС против двух китайских финансовых учреждений, сотрудничавших с Россией.

Китай ввел санкции против двух банков из ЕС

Ранее две китайские финансовые организации столкнулись с ограничениями из-за сотрудничества с Россией. В ответ на меры ЕС Китай решил также применить санкции. Передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Китай включил UAB Urbo Bankas и AB Mano Bankas в свой список контрмер

- говорится в заявлении Министерства торговли Китая.

Указанная мера запрещает организациям и лицам в Китае осуществлять операции, партнерские отношения и другую деятельность с этими учреждениями.

В другом заявлении министерство выразило надежду, что ЕС будет развивать свои отношения с Китаем, исправит свои ошибки и прекратит вредить интересам страны. О чем идет речь? Речь идет о ранее введенных ограничениях, которые "особенно повлияли на две китайские финансовые организации", сотрудничавшие с РФ - страной, которая на протяжении многих лет ведет агрессивную войну. Поэтому в ответ на меры ЕС, Китай решил применить свои санкции.

Дополнение

Некоторые государственные банки Китая ужесточили ограничения на финансирование российских клиентов в начале 2024 года, после того, как США одобрили вторичные санкции против зарубежных финансовых фирм, которые помогают военным усилиям Москвы.

Комментарий

Наш банк не проводит финансовых операций в Китае и не имеет деловых отношений с физическими лицами или организациями в этой стране. Поскольку у нас нет никаких деловых партнерств с китайскими физическими или юридическими лицами, санкции не будут иметь никакого влияния

- заявил генеральный директор UAB Urbo Bankas Мариус Арлаускас.

AB Mano Bankas также заявил, что "не проводит активных операций" в Китае, поэтому этот шаг не повлияет на ежедневную деятельность.

Справка

UAB Urbo Bankas и AB Mano Bankas базируются в Литве. Пекин не назвал причины их выбора, но этот шаг произошел после напряженности в отношениях с этой балтийской страной, пишет Bloomberg.

В прошлом году Литва выслала трех сотрудников посольства Китая, заявив, что они не были аккредитованы.

- напоминает издание.

Напомним

Сейм Литвы одобрил в первом чтении запрет на выезд в недружественные страны для сотрудников, работающих с секретной информацией. Запрет коснется 56 тысяч человек и будет касаться РФ, Беларуси и Китая.

Европейский Союз включил два китайских региональных банка, Suifenhe Rural Commercial и Heihe Rural Commercial, в 18-й пакет санкций против России.

Игорь Тележников

ЭкономикаНовости Мира
Европейский Союз
Литва
Китай